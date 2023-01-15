Жители Днепра начали приносить цветы и игрушки к дому, куда попала российская ракета
Россия обстреляла многоэтажку в Днепре, в результате чего погибли люди. Жители города не скрывают своей агрессии в сторону враждебного государства и оплакивают умерших, принося к месту трагедии цветы и игрушки.
По состоянию на день 15 января на месте разрушенного дома в Днепре находятся бригады спасателей. Они разбирают завалы и ищут тела погибших. В то же время родственники умерших, близкие и просто небезразличные горожане несут к месту трагедии цветы и детские игрушки. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
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Вечная память погибшим днепрянам
Очевидно, что Украина никогда не простит государству-террористу России эти и другие обстрелы гражданской инфраструктуры, из-за которых уже погибли тысячи невинных людей с начала полномасштабного вторжения.
Ситуация вблизи разрушенной многоэтажки по состоянию на 15 января: смотрите видео
Цветы на игрушки возле обстрелянного дома в Днепре: смотрите ролик
Принося цветы и игрушки, жители города демонстрируют свою скорбь и соболезнования родным и погибшим днепрянам, отошедшим на тот свет в результате этого обстрела.
Трогательные кадры цветов и игрушек вблизи разрушенного дома: просматривайте фотографии из соцсетей
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Россия – террористическое государство: последствия обстрела Днепра
- Из-за попадания вражеской ракеты в многоэтажку Днепра погибли две лучшие подруги Ирина Саламатенко и Ольга Усманова. У обеих женщин были мужья и дети.
- 15 января, около 11:30 спасатели достали из-под завалов дома женщину. Она жива, однако на 16:00 находится в реанимации с сильным переохлаждением.
- Кроме того, в Воздушных Силах констатировали, что Россия попала в многоэтажку ракетой Х-22.
- Также там опровергли заявление Алексея Арестовича о том, что эта трагедия вызвана попаданием в здание обломка ракеты, сбитой ПВО нашего государства.