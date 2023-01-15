Жители Днепра начали приносить цветы и игрушки к дому, куда попала российская ракета

Россия обстреляла многоэтажку в Днепре, в результате чего погибли люди. Жители города не скрывают своей агрессии в сторону враждебного государства и оплакивают умерших, принося к месту трагедии цветы и игрушки.

По состоянию на день 15 января на месте разрушенного дома в Днепре находятся бригады спасателей. Они разбирают завалы и ищут тела погибших. В то же время родственники умерших, близкие и просто небезразличные горожане несут к месту трагедии цветы и детские игрушки. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Вечная память погибшим днепрянам

Очевидно, что Украина никогда не простит государству-террористу России эти и другие обстрелы гражданской инфраструктуры, из-за которых уже погибли тысячи невинных людей с начала полномасштабного вторжения.

Ситуация вблизи разрушенной многоэтажки по состоянию на 15 января: смотрите видео

Цветы на игрушки возле обстрелянного дома в Днепре: смотрите ролик

Принося цветы и игрушки, жители города демонстрируют свою скорбь и соболезнования родным и погибшим днепрянам, отошедшим на тот свет в результате этого обстрела.

Трогательные кадры цветов и игрушек вблизи разрушенного дома: просматривайте фотографии из соцсетей

выражает соболезнования всем близким людей, погибших из-за атаки России на Днепр и другие города нашего государства

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Россия – террористическое государство: последствия обстрела Днепра