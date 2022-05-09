Обстрел нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске: есть угроза взрыва

Вооруженные силы России 8 мая вторично нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Лисичанске. Пожар невозможно ликвидировать из-за обстрелов, поэтому существует угроза взрыва.

Ликвидировать пожар невозможно из-за обстрелов

О том, что существует угроза взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее сообщению, в результате обстрела на втором по мощности нефтеперерабатывающем заводе Украины загорелись производственные мощности. Речь идет об установке по получению серы и станции смешивания веществ.

Денисова написала в социальных сетях, что там продолжается пожар, охвативший больше, чем пол гектара территории. Россияне постоянно совершают обстрелы, используя артиллерию. Поэтому ликвидировать пожар пока невозможно.

В настоящее время тушение пожара невозможно, поскольку обстрелы рашистов не утихают,

– говорится в сообщении Денисовой.

В Украине еще не было таких масштабов экологического загрязнения

Людмила Денисова подчеркнула, что взрыв привел не только к человеческим жертвам и инфраструктурным разрушениям, но и к загрязнению окружающей среды.

Она сообщила, что в результате сгорания нефтепродуктов выделяются канцерогены и критически опасные для здоровья людей вредные вещества.

Таких масштабов экологического загрязнения в Украине еще никогда не было,

– сообщила омбудсмен.

Какая ситуация в Луганской области: последние новости

Российские военные получили задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты этих областей. За сутки 8 мая они 24 раза обстреляли регион.

Вооруженные Силы Украины держат позиции, из-за чего враг цинично бьет по гражданским. На днях россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в результате чего погибли 60 человек. В Попасной под обстрел попал водоканал, в результате чего без воды остались около миллиона человек.

Также врагу удалось обустроить переправу через реку. Есть угроза, что оккупанты разовьют наступление и "отрежут" Луганскую область. Важно отметить, что 9 мая эвакуации из Луганской области не будет. Российские военные производят непрерывные обстрелы.

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