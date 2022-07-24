Вечерние и утренние обстрелы Николаева: Ким рассказал о последствиях от ракетных ударов
Источник:Николаевская ОВА
Вечером 23 июля и утром 24-го Николаев снова попал под обстрел врага. В результате удара россиян повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.
О последствиях ракетных обстрелов Николаева рассказал глава ОВА Виталий Ким. Он отметил, что около 18:00 враг начал стрелять по Корабельному району города.
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Вечером россияне ударили по Николаеву "Калибрами"
В оперативном командовании "Юг" отметили, что по областному центру агрессор запустил 4 ракеты "Калибр". Полностью было разрушено образовательное учреждение, частные усадьбы, повреждены многоэтажки, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.
Известно минимум о 5 пострадавших, среди них – подросток. После обстрела в городе вспыхнули пожары.
Утром оккупанты обстреляли складское помещение
Уже в 4:00 утра 24 июля жители Николаева снова услышали взрывы. По предварительной информации, россияне попали в склады. Пока данные о пострадавших и повреждениях выясняются.
Под обстрелами и Николаевская область:
- Николаевский район: 23 июля произошли взрывы в селе Лиман. Из-за попадания снарядов загорелись жилые дома и лес. В Шевченковом из-за вражеских обстрелов погибли 2 человека.
- Баштанский район: враг обстрелял Широковскую общину, поврежден дом культуры. Продолжаются обстрелы сел в Березнеговатской общине.
Актуально ВСУ ещё раз отогнали врага возле Углегорской ТЭС: карта боевых действий по состоянию на 24 июляОбратите внимание! Как сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, за прошедшие сутки 2 человека погибли и еще 5 получили ранения. Среди пострадавших – ребенок.
Смотрите в видео – враг обстрелял ракетами Хмельницкую область: