Россия решает 3 задачи, – Подоляк о жутком обстреле Николаева

В ночь на 27 апреля российские террористы в очередной раз цинично обстреляли ракетами "Калибр" город Николаев. Логику подобных обстрелов искать не стоит, они объясняются российской жаждой убийства украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он назвал три задачи, которые решает подобный террор россиян.

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По словам политика, во-первых, россияне просто продолжают убивать украинцев, потому что их никто не может остановить, кроме Украины, которая против них воюет. А все остальные делают вид, что нужно готовиться, о чем-то говорить, как-то заканчивать войну. Но следует делать конкретные юридические шаги или поставлять оружие для того, чтобы действительно остановить войну.

Россияне убивают, потому что могут это делать безнаказанно. Они сидят и говорят: "Давай в здание многоэтажное отправим "Калибр". Почему? Потому что нам за это никто ничего делать не будет",

– прокомментировал политик.

Россияне доказывают, что международного права нет

Во-вторых, ракетными обстрелами россияне доказывают миру, что международного права не существует. Украине доказывать что-то бесполезно, заметил Подоляк. Они это демонстрируют остальному миру, который все еще предлагает Сергею Лаврову провести заседание Совбеза ООН.

Они говорят, что международных институций не существует. Вы любите симулякры? Смотрите: "мы сидим сегодня в Совбезе ООН, поучаем вас как надо жить, а в то же время убиваем гражданское население Украины",

– добавил Подоляк.

К тому же российские террористы прямо предлагают модель поведения: "давайте сделаем так: кто сильный, тот и вправе убивать кого угодно".

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Запугивание украинцев

Третьей задачей террора советник главы ОПУ считает тренировку своих. Россияне просто тренируются на гражданском населении Украины. Ведь с ВСУ они воевать не умеют, а против гражданского населения у них еще что-то выходит. Так они пытаются давить и создавать панические настроения в Украине.

И последнее, пожалуй, еще имеет какое-то значение. Это они делают для своих на своей территории, чтобы потом показать на пропагандистских площадках, что смотрите: "мы умеем воевать и как мы кошмарим Украину". В рамках своих пропагандистских программ,

– сказал Подоляк.

Что известно о ракетных обстрелах Николаева