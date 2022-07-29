Снаряд разорвался возле частного дома: в Николаеве показали фото вечернего прилета

Вечером 28 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Вражеские снаряды попали в частный сектор.

Обстрел произошел во время воздушной тревоги . Ее объявили в 19:51.

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Снаряды прилетели в частный сектор

Вечером 28 июля жители Николаева услышали взрывы во время воздушной тревоги. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что произошло попадание в частный сектор.

Снаряды оккупантов повредили жилые дома. На место вражеских обстрелов выехали спасатели.



россияне обстреляли Николаев / Фото Александра Сенкевича

Сенкевич заметил, что один из вражеских снарядов попал прямо во двор частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него.

В результате чего обрушилась стена и часть кровли. Также значительные разрушения получили два соседних дома,

– отметил городской голова.

В результате обстрела в домах вокруг выбило окна и повредилась крыша. Предварительно одна женщина получила ранения.



Снаряд упал во двор частного дома / Фото Александра Сенкевича

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Кратко о предыдущих обстрелах Николаева

Поздней ночью 28 июля россияне также обстреляли Николаев во время воздушной тревоги. В результате этого разрушениям подверглись учебные заведения и жилые дома. Кроме того, пострадал охранник городской школы.

Также ракета попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета. Она повредила складское помещение. В свою очередь, на территории одного из частных предприятий загорелись остатки шрота.

Вечером 27 июля в Николаеве также раздавались взрывы, хотя воздушную тревогу не объявляли.

Утром того же дня враг снова обстрелял город. Вражеские боеприпасы попали в промышленную зону и ремонтное предприятие.



В зданиях выбило окна / Фото Александра Сенкевича

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