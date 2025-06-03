Впервые за время войны: Россия атаковала Николаевскую область "Кинжалом"

Россияне 3 июня впервые атаковали Николаевскую область ракетой "Кинжал". Оккупанты атаковали инфраструктуру, которая не работала. К счастью, удалось избежать негативных последствий обстрела.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главы Николаевской ОГА Виталия Кима в эфире телевидения.

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Что известно об атаке на Николаевскую область

Около 10:00 во вторник, 3 июня, в Николаеве слышали взрыв. Атака произошла, когда воздушная тревога была по всей Украине. Впервые за время полномасштабного вторжения по Николаевской области россияне ударили ракетой "Кинжал". Воздушная цель упала в пригороде, а целью агрессора была портовая инфраструктура.

"Кинжал" действительно применен впервые. Удар был по портовой инфраструктуре без существенных повреждений. Это не город, а пригород. По моему мнению, враг не достиг цели благодаря нашим Силам обороны. Они атаковали объект в порту; что они там искали, неизвестно, потому что попали в землю,

– рассказал Ким.

Ракета, к счастью, не попала в дома или другие объекты, а упала рядом со зданием портовой инфраструктуры. По словам начальника ОВА, повреждений там нет. Было лишь небольшое возгорание травы и самого помещения. Спасатели оперативно укротили огонь.

Виталий Ким добавил, что порт, по которому оккупанты хотели осуществить удар, не работает уже три года. Там не работают люди и нет инфраструктуры, которая бы работала над потребностями Сил обороны.

К слову, Ким отметил, что порты в Николаеве не будут работать до окончания боевых действий из-за угрозы обстрела судов с оккупированной Кинбурнской косы.

Напомним, Россия имеет значительные запасы ракет, в частности "Искандер-М", "Кинжал", "Калибр" и другие, поэтому наносить ракетные удары по Украине вражеская армия способна. Однако сигналов о подготовке массированной атаки Воздушные Силы ВСУ пока не имеют.