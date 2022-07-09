Оккупанты выпустили по Николаеву 6 ракет С-300: чудом обошлось без жертв

Российские захватчики продолжают атаковать Николаев. По городу враг 9 июля выпустил сразу шесть ракет С-300. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким. Он также показал на видео последствия ударов.

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Враг продолжает бить по гражданским

6 ракет С-300 по городу. Без жертв. Чего не скажешь об оккупантах после работы наших ВСУ,

– отметил Ким.

Кроме того, он показал объект, в который попали российские захватчики. Это самый обычный жилой дом, во дворе которого теперь яма на несколько метров в глубину.

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Напомним, что в 05:29 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе. Тогда он отметил то, что звучит воздушная тревога. Также глава городского совета попросил не выкладывать в сеть фото и видео последствий обстрела. По крайней мере, не делать этого до тех пор, пока не появится хоть какая-то официальная информация.

Утром враг обстрелял Кривой Рог

К сожалению, неспокойным утро также было в Кривом Роге. Его российские захватчики обстреляли из "Торнодо-С". Хотя с самого начала глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал о "Градах". Но сути это не меняет, ведь и то, и другое – реактивные системы залпового огня.

Атаковали оккупанты Ингулецкий район города. Причем специально выбрали себе мишенью именно жилой район Кривого Рога, чтобы терроризировать гражданское население.

К сожалению, погибла 41-летняя женщина. Еще двое – папа с дочкой – получили ранения. Впоследствии выяснилось, что жертва ракетного обстрела – повар в детском саду. Она как раз шла на работу, когда произошел обстрел.

Что же касается мужчины, то он получил осколочные ранения. Его 20-летняя дочь попала в больницу в значительно более тяжелом состоянии. К сожалению, медикам не удалось спасти ее жизнь.

Отметим, что накануне Днепропетровщину посещал Владимир Зеленский. Поэтому не исключено, что оккупанты нанесли удар по его родному городу для того, чтобы запугать президента Украины.

К слову, в офисе Президента уже отреагировали на это. Андрей Ермак подчеркнул, что россияне выбрали себе полем боя мирные города. А их обстрел – тактика трусов, ведь враг не может побеждать на фронте.

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