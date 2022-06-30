Пытаются нас запугивать, – Ким раскрыл детали удара по жилому дому в Николаеве

Российские оккупанты бессмысленно используют ракеты для ударов по гражданским объектам. Так они хотят запугать местных жителей и сломать их морально.

Об этом 24 каналу заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, по состоянию на утро число жертв от прилета ракеты в жилой дом 29 июня возросло до 6. Также известно о 6 раненых. Но завалы еще разбирают, поэтому пострадавших может быть больше.

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Столько ракет россияне еще не запускали по Николаеву

Российские захватчики серьезно нарастили ракетные обстрелы Николаева. 29 июня по городу запустили 10 ракет, две из которых сбили силы ПВО. В позапрошлые сутки – 11 ракет, но три удалось обезвредить в воздухе. Такое количество за раз оккупанты еще не запускали конкретно по Николаеву.

Ким отмечает, что таким образом россияне пытаются бороться с сильным моральным духом украинцев. Хотя российская пропаганда рассказывает очередной бред об уничтоженном штабе оперативного командования "Юг".

Если Путин говорит, что они не бьют по полям и гражданским объектам, они точно туда бьют. Вчера пропаганда рассказывала, что на заводе "Океан" попали в штаб "Юга". Там что-то о 2 генералах и 20 офицерах. Я выставил фотографию, что они попали прямо в асфальт у одной из дорог,

– рассказал Виталий Ким.

По его словам, россияне всегда стреляют куда угодно, а потом приписывают себе какие-то победы или сбрасывают с себя ответственность за трагические последствия. Оккупантам нужно "кормить" людей чем-то по телевизору, поэтому они и придумывают разные абсурдные объяснения.

Напомним, 29 июня российские захватчики коварно попали в жилой дом в Николаеве. Спасатели продолжают разбирать завалы. Кроме того, ракеты попали в базу отдыха и гаражный кооператив.

Ким рассказал, что за последние три недели российские оккупанты по меньшей мере раз в сутки били по Николаеву из дальнобойной артиллерии и РСЗО. В последние дни они запускают ракеты. К счастью, сегодня с утра никаких прилетов не было.

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