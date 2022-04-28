Обстрел Николаевщины и сильные взрывы в Херсонской области: как прошла ночь на Юге

28 апреля 2022 , 09:33
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Российские оккупанты продолжают наступать в направлении Николаевской области и Кривого Рога. Враг вел прицельные обстрелы по инфраструктуре и жилым районам Николаева.

Ситуация на Юге контролируется

Ночь на юге прошла неспокойно, однако ситуация в областях – контролируемая. Об этом сообщили источники в Херсонской и Николаевской ОВА.

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Враг не прекращает огонь в Херсонской области

Ночью над городом были сильные взрывы – россияне продолжают наступательные действия. Также почти на всей территории области продолжались обстрелы.

Оккупанты продолжают вести наступление из Херсона в направлении Николаевской области и Кривого Рога, – отметили в Херсонской ОВА.

Кроме того, в ведомстве сообщили о случаях похищения гражданского населения.

На Николаевском направлении тревожно

В течение ночи ситуация тревожная, но контролируемая,
– отметили источники.

По предварительной информации россияне нанесли ракетные обстрелы рядом с селом Шевченково. Ракета попала в частный дом. Данные о пострадавших уточняют.

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Автор: Анастасія Лукашевська