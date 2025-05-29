Россияне атаковали баллистикой ферму на Николаевщине: есть раненые и погибший

Оккупанты ударили баллистической ракетой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине Николаевской области. Известно о трех раненых и одном погибшем работнике.

Обстрелу подверглось сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки ранены несколько работников, один из них погиб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской ОГА Виталия Кима.

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Россияне ударили баллистикой по фермерскому хозяйству

По предварительным данным, четыре человека получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.

Один пострадавший скончался в "скорой" по дороге в больницу,

– сообщил позже Виталий Ким.

Последствия удара по фермерскому хозяйству на Николаевщине / Фото Виталия Кима

Последствия удара по фермерскому хозяйству на Николаевщине / Фото Виталия Кима

Атака является очередным подтверждением целенаправленных ударов России по гражданской инфраструктуре и аграрному сектору Украины.

К слову, почти ежедневно Николаевщина подвергается вражеским обстрелам. Враг атакует регион БпЛА и баллистикой. Так, из-за атаки на город 25 мая известно о погибших, пострадавших и разрушения жилых домов.