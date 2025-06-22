Россияне обстреляли ракетами Николаевскую область: после атаки есть разрушения и пострадавшие

Российская армия нанесла удар по Николаевской области. В результате ракетного обстрела пострадали люди и повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

Смотрите также Россия атаковала Украину 50 "Шахедами" и ракетами: сколько целей сбили

Россия ударила ракетами по Очакову

Город Очаков в Николаевской области вечером 22 июня оказался под вражеским обстрелом. В 16:49 в регионе началась воздушная тревога. Виталий Ким предупредил об опасности, а через час рассказал о последствиях атаки. Известно, что оккупанты запустили по Очакову ракеты, которые повредили жилые дома.

Сейчас за помощью медиков обратились трое пострадавших от ракетного обстрела. Ранения получили 7-летний мальчик, 12-летняя девочка и 46-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу. Медики установили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Людям оказывается помощь.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Более детально о последствиях атаки в областной военной администрации пока что не сообщили. Мониторинговые каналы сообщили, что российские ракеты на Очаков летели с моря.

Напомним, 8 июня оккупанты также нанесли комбинированный удар по Константиновской громаде в Николаевской области. Люди тогда не пострадали. После обстрела в складском помещении предприятия возник масштабный пожар.