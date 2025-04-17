Россия цинично обстреляла из артиллерии Никополь: есть жертвы, пострадавшие, много повреждений
- Россия обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии, погибли двое мужчин, 5 человек пострадали, из них четверо в больнице в тяжелом состоянии.
- Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.
Российские войска атаковали город Никополь Днепропетровской области. В результате вражеских действий погибли люди.
Также известно, что есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Лысака, главу Днепропетровской ОГА.
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Обстрел Никополя
Россияне обстреляли город из тяжелой артиллерии. Атакуя Никополь, они убили двух мужчин – 56 и 61 года.
Еще 5 человек в результате атаки пострадали. Из них 4 сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Также в ОВА сообщили, что в результате обстрела много гражданских объектов получили повреждения.
Возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка,
– сообщили там.
Враг обстрелял Никополь / Фото Сергея Лысака
Напомним, этим утром россияне снова ударили по энергетике Украины. Так, враг атаковал дронами производственную площадку ДТЭК в Днепропетровской области. Известно, что здания и техника получили серьезные повреждения.