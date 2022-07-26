Оккупанты снова ночью обстреляли Никополь: в РВА успокоили горожан

россияне в очередной раз атаковали Никопольский район посреди ночи. К счастью, от обстрелов 26 июля никто не пострадал.

Об этом сообщил через 50 минут после полуночи глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко. Перед этим он просил жителей района перейти в безопасные места. Также была вечером тревога и взрывы в Николаеве

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Что известно об атаке на Никопольский район

Глава Администрации вечером написал, что сейчас уже наладили систему предупреждений о возможных атаках. По его словам, многие люди с обеих сторон Каховского водохранилища начали наблюдение за передвижением РСЗО россиян.

Вероятно, именно так и стало известно, что скоро будет атака. Через несколько минут объявленной тревоги жители Никопольского района услышали взрывы. Прокомментировал представитель власти это уже в 00:52.

Друзья, на эту минуту, все нормально, насколько это возможно во время войны. Никого не задело. Успокойтесь, пожалуйста, и ложитесь спать,

– написал Евгений Евтушенко.

Также во время тревоги в конце суток раздавались взрывы в Запорожье. В областном центре "прилетов" не было, однако все же оккупанты атаковали этот регион.

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