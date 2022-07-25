У путина цинично заявили, что удар по Одесскому порту не должен повлиять на экспорт зерна

россия, которая меньше чем за сутки нарушила так называемое "зерновое соглашение", продолжает придумывать бестолковые оправдания. На этот раз в кремле рассказали басню, якобы обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.

Накануне представительница МИД государства-агрессора мария захарова рассказала о целях, которіе якобы атаковала россия в порту. С очередным заявлением поторопился и рупор кремля Дмитрий Песков, конечно оно о том, что "россия ничего не нарушала".

К теме Ракетный удар по Одессе – это на самом деле второй удар по Генсекретарю ООН, – Кулеба

песков говорит, что удар по порту не повлияет на экспорт

В Москве пытаются убедить международное сообщество, что удар по инфраструктуре Одессы "не повлиял и не может повлиять на отгрузку зерна по соглашению". песков божится, что целились по "военным целям".

россия требует от ООН выполнения обязательств

Ударив по порту ракетами, россия нагло требует в ООН придерживаться своих обязательств по договору. Мол, нужно выполнить часть работы и снять косвенные ограничения по российскому экспорту.

Ранее Марченко назвал заявления россии "тупыми"

Сначала, отметим, россия вообще заявляла, что не стреляла по Одесскому порту. Однако после давления международного сообщества москва признала: ракетная атака была, однако по "военному кораблю". Глава Одесской ОВА Максим Марченко назвал такое поведение государства-агрессора "тупым".

Читайте также Оккупантам уже никого не обмануть, – Зеленский возмущен новой атакой врага на Одессу

Обстрел Одесского порта: что известно

23 июля россия запустила по Одессе 4 ракеты из акватории Черного моря. Две из них сбила система ПВО.

Еще 2 попали в Одесский морской порт. Несколько человек пострадали.

В Воздушных силах ВСУ говорят, что оккупанты пытались попасть в зернохранилище, однако это им не удалось.

Западные страны подвергли резкой критике действия россии. А в МИД Украины назвали обстрел "плевком путина в лицо генсека ООН и Эрдогана".

Смотрите в видео – последствия обстрела Одесского морского порта: