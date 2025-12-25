Укр Рус
Новости Украины На Рождество враг ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: есть погибший и раненые
25 декабря, 09:10
На Рождество враг ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: есть погибший и раненые

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Ночью 25 декабря враг ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области.
  • В результате атаки погиб человек, есть пострадавшие.

Ночью 25 декабря Россия в очередной раз атаковала Одесскую область. Враг снова бил по портовой и промышленной инфраструктуре.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.

Какие последствия атаки в Одесской области?

В результате атаки повреждены административные, производственные и складские помещения. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их уже ликвидировали спасатели.

Известно, что один человек погиб и его тело изъяли из-под завалов. Также еще двое ранены, им оказывают медицинскую помощь. В областной прокуратуре уточнили, что погиб 57-летний мужчина. Еще два человека травмированы: 48-летнего мужчину доставили в больницу, 68-летнему мужчине на месте оказали медицинскую помощь.

На месте работают все экстренные службы.

В ОВА показали последствия ночной российской атаки по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области.

Последствия атаки / Фото ГСЧС

 

Предыдущие обстрелы Одесской области

  • Недавно в регионе в результате попаданий загорелся масштабный пожар. Известно, что спасатели несколько дней боролись с огнем. Тогда 5 раз враг повторно атаковал объект, что вызывало новые разрушения и увеличение масштаба пожара.

  • Россияне ударили по югу региона 23 декабря. Там повреждена энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктура. 

    В одном из районов области дроны повредили гражданский сухогруз и складское помещение. Также загорелась крыша двухэтажного жилого дома, испорчен гараж.