На Рождество враг ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: есть погибший и раненые

Ночью 25 декабря Россия в очередной раз атаковала Одесскую область. Враг снова бил по портовой и промышленной инфраструктуре.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.

Какие последствия атаки в Одесской области?

В результате атаки повреждены административные, производственные и складские помещения. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их уже ликвидировали спасатели.

Известно, что один человек погиб и его тело изъяли из-под завалов. Также еще двое ранены, им оказывают медицинскую помощь. В областной прокуратуре уточнили, что погиб 57-летний мужчина. Еще два человека травмированы: 48-летнего мужчину доставили в больницу, 68-летнему мужчине на месте оказали медицинскую помощь.

На месте работают все экстренные службы.

Последствия атаки / Фото ГСЧС

Предыдущие обстрелы Одесской области