На Рождество враг ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: есть погибший и раненые
- Ночью 25 декабря враг ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области.
- В результате атаки погиб человек, есть пострадавшие.
Ночью 25 декабря Россия в очередной раз атаковала Одесскую область. Враг снова бил по портовой и промышленной инфраструктуре.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.
Какие последствия атаки в Одесской области?
В результате атаки повреждены административные, производственные и складские помещения. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их уже ликвидировали спасатели.
Известно, что один человек погиб и его тело изъяли из-под завалов. Также еще двое ранены, им оказывают медицинскую помощь. В областной прокуратуре уточнили, что погиб 57-летний мужчина. Еще два человека травмированы: 48-летнего мужчину доставили в больницу, 68-летнему мужчине на месте оказали медицинскую помощь.
На месте работают все экстренные службы.
В ОВА показали последствия ночной российской атаки по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области.
Последствия атаки / Фото ГСЧС
Предыдущие обстрелы Одесской области
Недавно в регионе в результате попаданий загорелся масштабный пожар. Известно, что спасатели несколько дней боролись с огнем. Тогда 5 раз враг повторно атаковал объект, что вызывало новые разрушения и увеличение масштаба пожара.
Россияне ударили по югу региона 23 декабря. Там повреждена энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктура.
В одном из районов области дроны повредили гражданский сухогруз и складское помещение. Также загорелась крыша двухэтажного жилого дома, испорчен гараж.