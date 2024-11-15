Семь очагов разрушений, – Братчук сообщил последствия страшного обстрела Одессы
В ночь на 15 ноября оккупанты обстреляли Одессу управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и "Шахедами". В городе есть 7 очагов разрушений, известно об одной погибшей и 10 раненых.
Россияне попали в историческую застройку города, повредили школы, детские сады и трубопровод теплоснабжения. О последствиях атаки 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что ПВО удалось сбить несколько беспилотников еще на подходе к городу.
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Последствия страшного обстрела Одессы
Россияне целились именно в гражданскую застройку и атаковали историческую часть города. В результате удара повреждено много домов, среди которых 3 детских сада и 2 школы.
Кроме того, повреждения получили объекты военной инфраструктуры. К сожалению, ночью остановили работу одной из котельных, из-за чего 40 тысяч одесситов оказались без теплоснабжения.
Сейчас удалось восстановить то, что было повреждено, теплоснабжение сейчас уже поступает в дома одесситов. На этой магистрали также есть роддом, там на минуту атаки находилось 28 рожениц. Критическая инфраструктура сразу применила автономное питание, маленькие украинцы не пострадали,
– рассказал Братчук.
К сожалению, в результате атаки погибла одна женщина 35 лет, также известно о 10 раненых людях. Один из пострадавших, мужчина в возрасте 22 года, находится в больнице в чрезвычайно сложном состоянии. Среди раненых также есть мальчик, у него состояние средней тяжести.
По словам представителя, сейчас решается вопрос отселения жителей дома, который больше всего пострадал. После атаки сразу вспыхнул пожар и спасатели оперативно прибегли к его ликвидации.
К счастью, тревога не была протяженной на несколько волн. Работала ПВО, несколько "Шахедов" удалось сбить на подлете к городу. Враг снова атаковал с моря на максимально низких высотах,
– отметил Братчук.
Россияне каждый раз придумывают новые тактики и корректируют высоты полетов, чтобы уменьшить эффективность мобильных огневых групп и систем противовоздушной обороны.
Сначала оккупанты запустили две ракеты, одну из них было сбито, а потом сразу запустили беспилотники.
В городе есть примерно семь очагов разрушений. Штаб продолжает работать, 70 одесситов обратилось в правоохранительные органы для фиксации поврежденного имущества,
– отметил представитель.
К слову, жительница поврежденного дома в Одессе показала свою разрушенную квартиру, отметив, что соседний дом также загорелся. Очевидцы обстрела рассказали, что было очень громко и страшно.