Враг обстрелял жилые районы Одессы: СМИ публикуют кадры с места попадания

Российские войска атаковали Одессу 25 ноября. Удар пришелся на жилые районы города, под завалами могут быть люди.

Утром перед ударом враг проводил разведку беспилотниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Какие последствия удара оккупантов по Одессе

Россияне, вероятно нанесли удар по Одессе баллистикой из Крыма. Перед атакой над черным морем ПВО сбивала вражеский разведывательный беспилотник Орлан-10.

Целью вражеского удара были жилые районы города. Информации о количестве пострадавших пока нет.

Последствия вражеской атаки на Одессу: смотрите видео

Кадры с места российского удара в Одессе: смотрите видео

Разрушения в результате атаки оккупантов в Одессе: смотрите видео

Россия ударила по жилым районам Одессы: смотрите видео

Напоминаем, утром 25 ноября россияне обстреляли Одессу. По информации мэра Одессы, ракетный удар вызвал значительные повреждения в жилых районах города.