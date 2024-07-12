Как российские агенты и пропаганда в Германии и Франции цинично врут об обстреле "Охматдета"

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8 июля российская ракета Х-101 попала в одно из зданий детской больницы "Охматдет" прямо в центре Киева. Несмотря на то, что принадлежность ракеты именно России бесспорна, а кадры жертв российской агрессии облетели всю планету и стали главной темой мировых СМИ, российская пропаганда, используя сеть своих агентов за рубежом, пытается убедить, что и здесь "не все так однозначно".

Издание News Insight на конкретных примерах показывает, как российская пропаганда отрабатывает тему ракетного обстрела "Охматдета" в Германии и Франции – ключевых союзниках Украины в континентальной Европе. 24 Канал традиционно рассказывает, что именно удалось исследовать коллегам.

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Что пишут об атаке на "Охматдет" немецкие фанаты Путина

Циничная дезинформационная кампания с участием кремлевских чиновников, российских государственных СМИ и прокремлевских СМИ в Европе сопровождала ракетные удары России по Украине и ужасные последствия бомбардировок больниц. После ракетного удара по киевской детской больнице "Охматдет" 8 июля прокремлевские СМИ в Германии активно распространяли дезинформацию о ракетном ударе.

Предвзятые репортажи манипулировали этим трагическим событием, которое привело к серьезным жертвам и разрушениям, пытаясь распространить российские претензии в Европе и переложить вину на российские войска.

Видеозаписи очевидцев быстро опровергли первоначальное утверждение официальных российских каналов о том, что повреждения детской больницы были вызваны падением обломков ракет. После этого российская пропаганда переключилась на продвижение утверждения, что это якобы была не российская ракета, а ракета противовоздушной обороны.

Однако многочисленные фактчекеры, OSINT-аналитики и официальное расследование доказали, что это была российская ракета Х-101, которая непосредственно попала в больницу "Охматдет". Команды Bellingcat и GeoConfirmed представили детальные расследования, которые это подтверждают.

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Однако многочисленные пророссийские новостные сайты в Германии распространяют предвзятые сообщения, представляя исключительно российские версии российских ракетных атак на Украину. Некоторые из них сообщали только российскую версию, не ссылаясь на официальную версию, заявления Украины или анализ фактчекеров.

Первыми, кто распространил ложные заявления России о ракетном нападении на киевскую детскую больницу среди немецкоязычной аудитории, были DE.RT (немецкая версия российской государственной медиа-платформы) и Sputnik, которые находятся под санкциями ЕС за распространение дезинформации и поддержку войны России в Украине.

Сообщения, подобные этим, распространяли и поддерживали прокремлевские издания Uncut News, Aktuelle Nachrichten, Sott.net, Anti-Spiegel, Global Bridge и журнал Overton.

Российская атака на детскую больницу? Нет, это украинская дезинформация.

Украинские города, такие как Киев, защищены зенитно-ракетными комплексами Patriot... По непонятным причинам зенитная ракета НАТО упала на детскую больницу, сообщает блогер Юрий Подоляка. Украинская противовоздушная оборона является наиболее опасной для гражданского населения.

https://uncutnews.ch/russischer-angriff-auf-kinderkrankenhaus-nein-das-ist-ukrainische-desinformation/

https://aktuelle-nachrichten.app/russischer-angriff-auf-kinderkrankenhaus-nein-das-ist-ukrainische-desinformation/

Украинские и западные СМИ говорят о российском военном преступлении, но что на самом деле попало в детскую больницу в Киеве и другие гражданские объекты в понедельник утром? Многое указывает на то, что это было в очередной раз "блестящее достижение" украинской противовоздушной обороны... Что касается киевской больницы "Охматдет", то есть две гипотезы. По первой, украинский ЗРК NASAMS следовал за Х-101 и не догнал его. В результате украинский ЗРК попал в больницу.

https://de.sott.net/article/36077-Kiew-und-das-Mediengeschrei-Wovon-wurde-das-Kinderkrankenhaus-wirklich-getroffen

Западные СМИ сообщают с большим количеством эмоциональных картинок, что Россия атаковала больницу в Киеве. Однако записи инцидента показывают, что ракета, которая упала, – это американская ракета, которая, вероятно, была выпущена из норвежской ракетной установки.

https://anti-spiegel.ru/2024/das-krankenhaus-in-kiew-wurde-von-einer-us-rakete-getroffen/

Повреждена детская больница в Киеве – на фото видны большие повреждения, но реальная причина противоречива. В то время как украинская сторона говорит о российской бомбардировке детской больницы – и эту версию, конечно, подхватили все западные СМИ – российская сторона утверждает, что это результат ракеты, сбитой над больницей. Независимого расследования не будет, Украина всегда препятствовала независимому расследованию, о чем свидетельствует, в частности, поджог Дома профсоюзов в Одессе.

https://globalbridge.ch/ein-vabanquespiel-mit-hoechsteinsatz-oder-stell-dir-vor-der-krieg-kommt-naeher-und-keinen-juckts/

Стратегическая коммуникация и гибридная война процветают накануне саммита НАТО. Киев утверждает, что это преднамеренная атака, Россия обвиняет зенитную ракету, которая упала. Поскольку неизвестно, какие ракеты преодолели противовоздушную оборону и поразили цели непосредственно, а какие были сбиты, так что их части или ракеты ПВО нанесли ущерб, нейтральную оценку сделать сложно. Украинское правительство утверждает, что российские вооруженные силы днем попали ракетой в детскую больницу. Ни один ребенок не погиб (на самом деле, один мальчик, который проходил лечение в "Охматдете", умер через несколько дней после атаки – ред.), но 7 детей и 9 взрослых получили ранения, двое взрослых, в том числе врач, погибли.

https://overton-magazin.de/top-story/wurde-das-kinderkrankenhaus-okhmatdyt-absichtlich-von-russischen-truppen-angegriffen/

С тех пор как стало известно, что в детскую больницу в Украине попала ракета, в Германии бушевали не только СМИ, но и политики. Сразу после трагического события на месте происшествия появился кто-то, кто утверждал, что атака была намеренно осуществлена россиянами. Это подтвердилось? Конечно, что нет. Все, что сообщается о детской больнице в Киеве, имеет новостную ценность в западном мейнстриме. Все, что поступает из Москвы, считается наихудшей пропагандой.

https://de.rt.com/meinung/211830-raketenangriff-auf-ukrainisches-kinderkrankenhaus-russe/

Отдельного внимания заслуживает освещение событий изданием "Телеполис". Оно не поддержало версию Кремля, но и не осудило обстрел детской больницы и массированные ракетные удары по Украине, зато в редакционной статье использовало это событие для обвинения немецких политиков, которые выступали за предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, в "пропагандистской деятельности".

Исходя из этого, издание, словно непутевые украинские инстаблогеры , обратилось к необходимости "мирных переговоров", но не указало никаких рамок или предварительных условий для них. При этом недавнее "предложение" Путина для Украины было определено, как требование капитуляции и сдачи новых территорий.В статье также не упоминается тот факт, что мирные усилия продолжаются, в частности проигнорирован Глобальный саммит мира, состоявшийся в Швейцарии в июне этого года.

В статье подчеркивается, что во время обстрела в Киеве погибло два человека, и сравнивается с шестнадцатью жертвами обстрела школы в Газе, обвиняя Запад в "двойных стандартах". Является ли это попыткой установить "стандарт" количества смертей, необходимых для осуждения виновных и поддержки оборонительных возможностей?

При этом авторы откровенно манипулируют, ведь "забыли", что в тот день от российских ракет в Киеве погибли по меньшей мере 33 человека, из них 5 детей.

После падения российской крылатой ракеты возле детской больницы в Киеве все шокированы. В Германии несколько политиков и лоббистов требовали увеличения поставок оружия в Украину. Дым от удара еще не развеялся, обломки долго не убирали, а потом дебаты снова погрузились в мораль и пропаганду.

Агрессивность дебатов, которая отчасти специально направлена на дискредитацию любой альтернативы дальнейшей военной поддержки Украины, в то же время препятствует реалистичному взгляду на украинскую и общеевропейскую перспективу конфликта.

https://www.telepolis.de/features/Angriff-auf-Kinderklinik-in-Kiew-Warum-dieser-Luftschlag-keine-Konsequenzen-haben-wird-9795530.html

Джексон Хинкл, политический активист, который появился на российских государственных пропагандистских СМИ, был одним из первых пользователей соцсети X, которые сделали фейковое утверждение о том, что ракета была американского производства. Отметим, что Хинкл был заблокирован в нескольких социальных сетях за распространение фейковых новостей.

Независимая группа расследователей Belingcat провела детальный анализ, который развенчивает эти ложные утверждения. Отчет содержит сравнение скриншотов и фотографий, а также фотографии остатков ракет на месте атаки.

Что пророссийские агенты во Франции пишут о трагедии в "Охматдете"

Распространение дезинформации прокремлевскими СМИ во Франции не только искажает реальность трагического события, но и усугубляет страдания жертв атаки. Некоторые СМИ, как например Reseau International, RT, Sputnik, RRN, Stratpol и NewsNet, сообщали только российскую версию, не ссылаясь на официальную версию, заявления Украины или анализ фактчекеров.

Главной целью прокремлевских СМИ во Франции было распространение российской версии о том, что в больницу попала зенитная ракета AIM-120. Конечно, это ложная информация. А то, что это была российская ракета Х-101, подтверждается ее формой на видео и обломками на месте падения. Но вот что написала прокремлевская французская газета Reseau International:

Жалкая лживая пропаганда атлантистских мерзавцев в очередной раз оказалась фейком: атака на киевскую детскую больницу 8 июля 2024 года была осуществлена не российской ракетой, а стала результатом осечки украинско-атлантической системы противовоздушной обороны... Реальность такова, что это была ракета AIM-120 из зенитной системы НАТО NASAMS.

https://reseauinternational.net/fact-checking-de-lattaque-de-lhopital-pediatrique-de-kiev-du-08-07-2024

При этом прокремлевское СМИ ссылается на анонимный франкоязычный телеграм-канал infodefenseFRreserve, который первым распространил эту дезинформацию.

https://t.me/infodefenseFRreserve/4376

Эти материалы были подготовлены такими авторами, как Венсан Гуйсс и Эрван Кастель. Они подобрали дезинформацию из российских и англоязычных источников, которые продвигают кремлевские нарративы и фейки. Эти пропагандисты пытаются переложить ответственность за российский удар на Украину и не ставят никаких вопросов о том, что Россия обстреливала ракетами украинские города.

Дезинформационные попытки возглавили ключевые российские государственные международные многоязычные пропагандистские платформы – RT и Sputnik, запрещенные в ЕС за распространение дезинформации и поддержку войны России против Украины.

В статьях RT цитируются слова пресс-секретаря Путина Пескова, который обвиняет украинские зенитные ракеты:

Кремль подчеркнул 9 июля, что Россия никогда не наносит ударов по гражданским целям, осудив падение украинской зенитной ракеты на детскую больницу в Киеве. "Речь идет о падении противоракетного снаряда",

– настаивал Дмитрий Песков, подчеркивая, что российская армия никогда не наносит удары по гражданскому населению.

Удары наносятся по объектам критической инфраструктуры военного назначения, так или иначе связанных с военным потенциалом режима,

– традиционно соврал он.

Sputnik последовал за партнерами из пропагандистской медиасети, принадлежащей Кремлю.

Россия наносит удары только по целям, связанным с военным потенциалом Киева, уверяет Дмитрий Песков. Министерство обороны России ранее отрицало заявления о том, что гражданские объекты в Украине стали мишенью для российских ударов. По данным министерства, ущерб, нанесенный в понедельник, был вызван падением украинской противоракетной системы.

https://fr.sputniknews.africa/20240709/la-russie-ne-frappe-que-les-cibles-ayant-trait-au-potentiel-militaire-de-kiev-assure-dmitri-peskov-1067429699.html

Эти ложные сообщения о трагическом событии были распространены несколькими другими пророссийскими СМИ: NewsNet, Stratpol и RRN.

Обстрел больниц: Песков обвинил Киев в "кровавых" пиар-акциях.

http://www.newsnet.fr/252241

Москва обвиняет американскую ракету в попадании в детскую больницу в Киеве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подтвержден факт попадания ракеты зенитно-ракетного комплекса NASAMS на территорию детской больницы в Киеве. Так она прокомментировала разрушения медицинского учреждения "Охматдет".

https://stratpol.com/moscou-accuse-un-missile-americain-detre-tombe-sur-un-hopital-pour-enfants-de-kiev

Учитывая силу удара, более вероятно, что здание было поражено украинской зенитной ракетой. Форма ракеты соответствует американской AIM-120 системы ПВО NASAMS.

https://rrn.media/fr/lotan-se-desaffectionne-de-lukraine

Пророссийский сайт Egalite et Reconciliation, возглавляемый ультраправым конспирологом Аленом Соралем, не поддержал это заявление, но и не осудил российскую атаку. С другой стороны, он упоминает версию Кремля и пытается смягчить вину России, манипулируя сравнением между российскими ударами по Украине и израильскими ударами по Газе.

(Российский ракетный удар) Для западной прессы, хотя Россия защищается, обвиняя в этом очередной удар американской системы противовоздушной обороны, действительно является военным преступлением. Однако события, которые происходит в Газе почти ежедневно и не вызывают такого же резонанса, похоже, "запускают" большой саммит НАТО в Вашингтоне, возвращая Россию в лагерь абсолютного зла.

https://egaliteetreconciliation.fr/La-Russie-a-t-elle-decide-de-bombarder-massivement-les-villes-76140.html

Российский ракетный удар по детской больнице в Киеве в очередной раз показал, что военные операции России регулярно сопровождаются дезинформацией и распространением ложных версий событий. Таким образом, это еще раз доказывает, что подобные гибридные атаки требуют высокой бдительности и оперативного противодействия дезинформации в кризисных ситуациях.