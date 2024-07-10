В Венгрии цинично "не видят связи" между встречей Орбана и Путина и обстрелом "Охматдета"

Министр этой страны отметил, что визит венгерского лидера к Путину не нарушил никаких международных и европейских законов и правил.

Венгерское правительство считает, что надо использовать каждый шанс, который может привести к скорейшему завершению войны в Украине и спасению жизней. Так министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока прокомментировал визит Орбана в Москву, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Как в Венгрии оценили визит Орбана в Москву

Я думаю, что эти дискуссии и тот факт, что они состоялись, вполне вписываются в разрешенный политический диапазон, согласованный Европейским Советом,

– сказал Янош Бока.

По мнению венгерской стороны, тот факт, что Орбан проинформировал коллег о результатах встречи, свидетельствует о "намерении внести свой вклад в дискуссию о войне в Украине". Янош Бока отметил, что венгерский лидер не представлял ЕС во время встречи с Путиным, хотя сейчас Венгрия председательствует в Совете ЕС.

"Премьер-министр (Венгрии Виктор Орбан – 24 Канал) осознает ответственность, которую возлагает на него председательство в Совете ЕС. В духе этой ответственности он информировал президента Европейского Совета и глав государств и правительств об этих визитах", – сказал Янош Бока.

Представитель Будапешта заявил, что государства-члены ЕС получили все разъяснения и необходимую информацию. По его словам, страны должны в дальнейшем сами решать, "хотят ли они что-то делать по итогам этих встреч на основе информации, которую получила венгерская сторона".

"Венгерская позиция заключается в том, что если есть какой-то шанс, что это может привести к более раннему решению конфликта и спасению человеческих жизней, то это политическая ответственность, которую должен взять на себя венгерский премьер-министр. Я лично не вижу никакой связи между встречей моего премьер-министра и последующим обстрелом больницы, который я считаю трагическим", – сказал Янош Бока.

Венгерский министр также прокомментировал обстрел россиянами больницы "Охматдет" в Киеве. Он отметил, что встреча Орбана и Путина не имеет связи с трагической гибелью людей в Киеве.

"Я глубоко поражен и тронут, и это лишь подчеркивает необходимость того, что мы должны сделать все возможное, чтобы найти справедливое и устойчивое завершение этих боевых действий и платформу, на которой можно достичь устойчивого мира", – прокомментировал Бока обстрел в Киеве.