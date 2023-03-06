Неумение и провокации: почему россияне сами обстреливают оккупированные территории

Херсонская область встретила русских окупантов не с хлебом и солью, а протестами и тотальным невосприятием "русского мира". После бегства с правого берега Херсона, россияне мстят и обстреливают населенные пункты Херсона даже на захваченной территории.

Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, жители оккупированных территорий могут неточно определять время от выстрела до прилета снаряда, поэтому могут ошибочно подумать, что выстрелы произошли где-то рядом.

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Россияне обстреливают Олешки

В сети начала появляться информация, что оккупанты обстреливают город Олешки в оккупированной части Херсонской области. Владимир Молчанов объяснил, что россияне действительно обстреливают город, но неизвестно, это целенаправленная атака, или неумение пользоваться оружием.

До сих пор невозможно точно сказать, целенаправленно ли это по Олешкам, или это из-за плохой подготовки и абсолютной неспособности оценивать свои действия этими российскими артиллеристами, потому что обычно летит не только по Олешкам, но и по расположенной напротив Антоновке,

– сказал Молчанов.

Активист отметил, что горожане могут ошибочно полагать, что выстрелы происходят в самом городе, потому что звук выстрела и прилета они слышат почти одновременно. По словам Молчанова, это только впечатление, ведь звук выстрела и взрыва доходит до человека с определенной задержкой.

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Он также добавил, что для выстрелов из миномета должно быть расстояние не менее 450 метров, потому что на ближайшее расстояние мина никак не прилетит.

Владимир Молчанов рассказал, что мины прилетают с юга и востока, а это значит, что выстрелы производят российские захватчики с оккупированных территорий.

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