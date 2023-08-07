В Покровске погиб заместитель главы ГСЧС Донбасса: половину жизни отдал службе

Российские военные 7 августа совершили очередную террористическую атаку по Покровску. В результате обстрела погиб заместитель главы ГСЧС Донбасса.

Его жизнь унес повторный обстрел. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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В Покровске погиб заместитель главы ГСЧС Донбасса

Клименко рассказал о последствиях вражеских обстрелов по жилым домам в Покровске. По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 человека, а еще 31 – пострадал.

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских – травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям. Поисково-спасательные работы продолжаются. Разбираем завалы, спасаем людей от российского террора,

– сообщил министр.

По состоянию на 21:50 количество травмированных возросло до 31, из них:

19 работников полиции,

5 спасателей ГСЧС,

1 ребенок.

Смотрите фото с места вражеского обстрела / Фото ГСЧС

"Глубоко скорбим относительно гибели Андрея Омельченко – полковника службы гражданской защиты, заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области", – написал Клименко.

Он добавил, что полковнику было 52 года. Половину своей жизни он отдал службе.

"Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Неисправимая потеря", – подытожил министр.

О гибели спасателя также рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к украинцам.

"От повторного ракетного удара, к сожалению, есть погибший среди сотрудников ГСЧС. Полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области. Вечная память", – отметил глава государства.

Также вражеский обстрел прокомментировал глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

"К сожалению, во время повторного обстрела погиб сотрудник ГСЧС, прибывший на место происшествия. Еще 5 спасателей получили ранения различной степени тяжести. Чрезвычайники и все службы работают на месте. Спасаем людей", – написал Крук.



Андрей Омельченко погиб в Покровске / Фото Игоря Клименко

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Россия пытается превратить Донбасс в руины

Первым о террористическом обстреле Покровска сообщил президент Владимир Зеленский.

Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы,

– отметил президент.

Он добавил, что на месте работают спасатели и все необходимые службы – пытаются спасти гражданских.

"Должны остановить российский террор. Каждый, кто дерется за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подытожил, что Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне.