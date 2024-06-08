В Полтавской области умерла женщина, спасенная из-под завалов

Российские войска днем 7 июня цинично обстреляли Полтавский район. К сожалению, женщина, которую спасли из-под завалов, умерла в больнице.

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации, было попадание в частный дом.

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В результате обстрела в Полтавской области погибла женщина

После атаки глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Однако уже утром 8 июня стало известно, что женщина умерла.

К большому сожалению, женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла. Искренние соболезнования родным и близким. Каждая забранная жизнь – наша общая боль,

– написал Пронин.

Врачи до последней минуты боролись за ее жизнь.

Россияне не впервые атакуют Полтавскую область

Ночью 5 июня оккупанты обстреляли Полтавскую область и применили для атаки Украины свои "Шахеды". Вследствие этого в области было попадание в промышленный объект.

Тогда глава Полтавской ОВА отметил, что также было известно об 1 пострадавшем. Однако этот мужчина от госпитализации отказался.

До этого оккупанты также атаковали Полтавскую область 1 июня ночью. К счастью, в ту ночь обошлось без разрушений и пострадавших.

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