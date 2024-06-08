В Полтавской области умерла женщина, спасенная из-под завалов
Источник:Филипп Пронин
Российские войска днем 7 июня цинично обстреляли Полтавский район. К сожалению, женщина, которую спасли из-под завалов, умерла в больнице.
Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации, было попадание в частный дом.
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В результате обстрела в Полтавской области погибла женщина
После атаки глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Однако уже утром 8 июня стало известно, что женщина умерла.
К большому сожалению, женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла. Искренние соболезнования родным и близким. Каждая забранная жизнь – наша общая боль,
– написал Пронин.
Врачи до последней минуты боролись за ее жизнь.Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
Россияне не впервые атакуют Полтавскую область
- Ночью 5 июня оккупанты обстреляли Полтавскую область и применили для атаки Украины свои "Шахеды". Вследствие этого в области было попадание в промышленный объект.
- Тогда глава Полтавской ОВА отметил, что также было известно об 1 пострадавшем. Однако этот мужчина от госпитализации отказался.
- До этого оккупанты также атаковали Полтавскую область 1 июня ночью. К счастью, в ту ночь обошлось без разрушений и пострадавших.