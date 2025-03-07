Россия нанесла удар по Полтавщине: повреждены объекты критической инфраструктуры

Россия продолжает атаковать украинские города и села. В частности, 7 марта враг нанес удар по Полтавской области.

В результате атаки там повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОВА.

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Какие последствия атаки на Полтавщину

По данным Полтавской ОВА, из-за вражеских ракетных обстрелов возникли пожары. Однако, спасателям удалось ликвидировать возгорание. Кроме этого, в ГСЧС сообщили, что два человека получили ранения, среди них – ребенок. В Полтавской области также повреждены жилые дома.

Ликвидация последствий российской атаки на Полтавщине / Фото ГСЧС Украины

Отметим, что в ночь на 7 марта Полтавскую область атаковали ударными беспилотниками и ракетами. В результате массированной атаки на Украину на Полтавщине также поврежден бытовой газопровод.

В Опошне и в части сел Опошнянской громады исчезло газоснабжение. Количество отключенных абонентов пока устанавливают. По данным министра энергетики Германа Галущенко, эта атака россиян была направлена именно на объекты энергетической и газовой инфраструктуры.