Обстрел Полтавщины был самым масштабным за время войны: чудом обошлось без жертв
Источник:телеграм Дмитрия Лунина
Обстрел Полтавской области 12 мая стал едва ли не самым большим за время полномасштабной войны. Аж 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга.
Большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
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Обошлось без жертв
На заводе вспыхнул пожар. Сейчас там работают спасатели. Возгорания уже успели локализовать.
По словам Лунина, одну ракету силы ПВО сбили, другие прилетели по инфраструктуре. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Предыдущие обстрелы Полтавскую область
Враг уже далеко не в первый раз обстреливает Полтавскую область. В частности, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
- Первый удар по нему был 2 апреля. Ракеты тогда прилетели и в окрестные составы горюче-смазочных материалов. Вспыхнул масштабный пожар. Пожарные все погасили, но завод претерпел значительные разрушения, поэтому прекратил работу. Кроме того, несколько людей подверглись ожогам.
- Второй ракетный удар был на Пасху 24 апреля. Оккупанты выпустили 9 ракет по заводу и ТЭЦ. Тысячи жителей Кременчуга остались без воды. Завод не работал после предварительных обстрелов. К сожалению, один человек погиб, а 7 – пострадали.
С начала мая русские военные обстреливали Карловскую общину Полтавской области. Вечером 11 мая оккупанты выпустили ракету в объект гражданской инфраструктуры общины. Дом был серьезно поврежден.
7 мая обстреляли город Карловка. К счастью, тогда обошлось без жертв и пострадавших. Противовоздушная оборона сбила ракету.
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