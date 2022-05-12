Обстрел Полтавщины был самым масштабным за время войны: чудом обошлось без жертв

Обстрел Полтавской области 12 мая стал едва ли не самым большим за время полномасштабной войны. Аж 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга.

Большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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Обошлось без жертв

На заводе вспыхнул пожар. Сейчас там работают спасатели. Возгорания уже успели локализовать.

По словам Лунина, одну ракету силы ПВО сбили, другие прилетели по инфраструктуре. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Предыдущие обстрелы Полтавскую область

Враг уже далеко не в первый раз обстреливает Полтавскую область. В частности, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Первый удар по нему был 2 апреля. Ракеты тогда прилетели и в окрестные составы горюче-смазочных материалов. Вспыхнул масштабный пожар. Пожарные все погасили, но завод претерпел значительные разрушения, поэтому прекратил работу. Кроме того, несколько людей подверглись ожогам.

Второй ракетный удар был на Пасху 24 апреля. Оккупанты выпустили 9 ракет по заводу и ТЭЦ. Тысячи жителей Кременчуга остались без воды. Завод не работал после предварительных обстрелов. К сожалению, один человек погиб, а 7 – пострадали.

С начала мая русские военные обстреливали Карловскую общину Полтавской области. Вечером 11 мая оккупанты выпустили ракету в объект гражданской инфраструктуры общины. Дом был серьезно поврежден.

7 мая обстреляли город Карловка. К счастью, тогда обошлось без жертв и пострадавших. Противовоздушная оборона сбила ракету.

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