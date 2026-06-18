В Полтавском городском совете сообщили о проблемах с электроснабжением. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.
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Что известно об обстреле Полтавы 18 июня?
Воздушную тревогу в Полтавской, как и в ряде других областей Украины, объявляли несколько раз в течение ночи 18 июня. Дело в том, что российская армия запустила баллистические ракеты. Угроза применения ударных БпЛА также оставалась актуальной в это время.
Серия взрывов в Полтаве прогремела после 1 часа ночи. По данным местных сообществ в социальных сетях, их было не менее 6.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
После 2 часов ночи уже появилась первая информация о последствиях. Екатерина Ямщикова из городского совета сообщила, что в отдельных районах Полтавской общины фиксируется отсутствие электроснабжения.
Вся информация уточняется. О повреждениях жилья обращения не поступали.
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Добавим, что одновременно с Полтавой взрывы прогремели в Киеве. Туда россияне также направили баллистические ракеты.