В Полтавском городском совете сообщили о проблемах с электроснабжением. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

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Что известно об обстреле Полтавы 18 июня?

Воздушную тревогу в Полтавской, как и в ряде других областей Украины, объявляли несколько раз в течение ночи 18 июня. Дело в том, что российская армия запустила баллистические ракеты. Угроза применения ударных БпЛА также оставалась актуальной в это время.

Серия взрывов в Полтаве прогремела после 1 часа ночи. По данным местных сообществ в социальных сетях, их было не менее 6.

После 2 часов ночи уже появилась первая информация о последствиях. Екатерина Ямщикова из городского совета сообщила, что в отдельных районах Полтавской общины фиксируется отсутствие электроснабжения.

Вся информация уточняется. О повреждениях жилья обращения не поступали.

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Добавим, что одновременно с Полтавой взрывы прогремели в Киеве. Туда россияне также направили баллистические ракеты.