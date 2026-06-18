У Полтавській міській раді повідомили про проблеми з електропостачанням. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у Києві, "Шахеди" й балістика тероризують міста України: де є загроза удару

Що відомо про обстріл Полтави 18 червня?

Повітряну тривогу у Полтавській, як і у низці інших областей України, оголошували кілька разів упродовж ночі 18 червня. Річ у тім, що російська армія випустила балістичні ракети. Загроза застосування ударних БпЛА так само була актуальною у цей час.

Серія вибухів у Полтаві прогриміла після 1 ночі. За даними місцевих спільнот у соціальних мережах, їх було щонайменше 6.

Після 2 ранку вже з'явилася перша інформація про наслідки. Катерина Ямщикова з міської ради повідомила, що в окремих районах Полтавської громади фіксують відсутність електропостачання.

Всю інформацію уточнюють. Про пошкодження житла звернення не надходили.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що водночас із Полтавою вибухи пролунали у Києві. Туди так само росіяни спрямували балістичні ракети.