Как можно делать такие тупые заявления, – Марченко об объяснении россии по обстрелу порта Одессы

После суток отрицания россияне признали, что обстреляли Одесский порт. В москве говорят, что, мол, целились в "украинский военный корабль". Глава Одесской ОВА жестко "прошелся" по таким объяснениям.

Марченко охарактеризовал заявление представительницы МИД россии марии захаровой. Для оккупантов председатель ОВА слов не пожалел.

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Сначала россияне говорили, что украинцы обстреляли сами себя

Глава ОВА напомнил, что сразу после удара российские пропагандисты не придумали ничего лучше, чем сказать, что украинцы сами себя обстреляли. Однако это не сработало, ведь половина города видела летевшие с моря ракеты.

Когда обстрел остро осудило международное сообщество, в кремле начали искать другие "легенды". Остановились на такой: мол, они не нарушили договор, ведь атаковали не зерно и не инфраструктуру, необходимую для его экспорта.

Но ведь порт – это и есть инфраструктура, которая необходима для вывоза зерна. Как вообще можно делать такие тупые и нелепые заявления,

– заметил Марченко.

Глава Одесской ОВА заверил, что, несмотря ни на что, Украина готова к любым действиям оккупантов и нет сомнений в победе.

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Разразился скандал в СМИ из-за "комментария" ООН

Отметим, что накануне генсек ООН Антониу Гутерреш остро осудил нарушение так называемого "зернового" соглашения, подписанного в Стамбуле. Однако издание The New York Times со ссылкой на неназванный источник в организации написали, что россияне технически договор не нарушали. Это вызвало возмущение МИД Украины, в ООН комментарий для NYT опровергли.

Обстрел Одесского морского порта: коротко

Утром 23 июля россияне 4 ракетами обстреляли Одесский морской порт, 2 ракеты сбили украинские силы ПВО.

Ранения получили несколько человек.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг целился по зернохранилищу, однако в него не попал.

Западные страны раскритиковали удар россии по Одессе, отметив, что доверять москве после этого нельзя.

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