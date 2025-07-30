Россияне атаковали предприятие в Харьковской области. Там горели складские здания на площади 20 тысяч квадратных метров. Погиб мужчина, также есть пострадавшие.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Российская армия в среду, 30 июля, около 12:00 нанесла удар по гражданскому предприятию в одном из поселков Безлюдовской громады Харьковского района. Там были легковоспламеняющиеся конструкции, а внутри хранились товары исключительно гражданского назначения, в частности пищевые продукты. Спасатели сообщили, что огонь достаточно стремительно распространялся на большую площадь.

У ГСЧС отметили, что на месте работали более 100 пожарных, которые задействовали 50 единиц техники и пожарный поезд. Тип оружия, которым враг ударил по складу, устанавливается. На месте задействовали специалистов всех экстренных служб и правоохранительных органов. Сейчас пожар локализован.

Спасатели тушили пожар после российской атаки 30 июля / Фото ГСЧС Украины и Олега Синегубова

Один человек погиб человек в результате атаки – это 63-летний мужчина. Четыре человека травмированы, трех из которых госпитализировали. С взрывными ранениями в больницы доставили 65-летнего и 74-летнего мужчин и 47-летнюю женщину. На месте оказали помощь 64-летнему мужчине. Пострадали и двое сотрудников ГСЧС: один отравился угарным газом и получил тепловой удар, а другой получил ожоги.

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Напомним, в ночь на 30 июля вражеские беспилотники ударили по Шевченковскому району Харькова. Там начался пожар, загорелись три авто, автомойка и пристройка к зданию. Также возгорание из-за атаки произошло в Слободском районе города – там горела трава.