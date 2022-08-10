Количество погибших в результате удара россиян по остановке в Николаеве возросло до 8

Утром 29 июля оккупанты нанесли циничный удар по Корабельному району Николаева. В тот же день стало известно о 13 раненых, позже начала появляться информация о погибших.

К сожалению, 10 августа местные власти сообщили об еще одной жертве вражеского огня по обычной остановке общественного транспорта – в больнице скончался мужчина. Таким образом, количество погибших в результате российских кровавых обстрелов города 29 июля в целом выросло до 8.

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Число погибших в результате обстрела остановки общественного транспорта Николаева снова возросло

Мэр Николаева Александр Сенкевич вечером 10 августа сообщил, что количество жертв в результате обстрела россиянами 29 июля остановки общественного транспорта в Корабельном районе города, к сожалению, увеличилось.

В понедельник (8 августа – ред. 24 канал) в больнице скончался мужчина 1964 года рождения. Ему сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью,

– рассказал чиновник.

Сенкевич констатировал, что в результате российских обстрелов 29 июля в Николаеве погибли 8 человек.

Важно Николаевцы, попавшие под обстрел оккупантов на остановке, нуждаются в помощи

Корабельный район города россияне впоследствии обстреляли снова

После циничного удара по обычной остановке общественного транспорта, оккупанты 5 августа ударили по Корабельному району города снова. Тогда ранения получили 22 человека. Один мужчина 1980 года рождения, по информации из Офиса Президента, погиб.

В результате обстрела пострадали частные дома и многоэтажки, площадь поражения была очень большой – вспыхнули пожары, зафиксировали значительные разрушения и пострадавших среди детей. В частности, в реанимацию в тяжелом состоянии госпитализировали 13-летнего мальчика, который просто стоял у входа в церковь.

По предварительным данным, россияне били по городу запрещенными международными конвенциями кассетными боеприпасами. В результате обстрела повреждений получил 21 частный дом, в 5 многоквартирных домах выбило окна.

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