Обстрел СБУ, МВД и университета Каразина: пострадали три человека

2 марта 2022 , 09:12
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Источник:

телеграм-канал ГСЧС

Спасатели рассказали о пострадавших в результате обстрела в Харькове 2 марта.

2 марта около 8:10 оккупанты нанесли ракетный удар по зданию областного СБУ, главного управления МВД на Харьковщине и зданию Национального университета имени Василия Каразина.

Ранее Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ-25 позиций Чугуева и Харькова – Синегубов

Последствия новой атаки по Харькову / Фото ГСЧС

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Автор: Ірина Буртик