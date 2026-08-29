В селе Мила Киевской области устраняют последствия обстрела: движение по Житомирской трассе восстановлено

В селе Мила Киевской области спасатели устраняют последствия российского обстрела. Специалисты тушат пожары, расчищают завалы и проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно о ликвидации последствий обстрела?

В селе Мила Киевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия российского обстрела. На месте работают подразделения ГСЧС, пиротехники и роботизированная техника, которая помогает специалистам в опасных зонах. Одновременно спасатели тушат пожары и расчищают завалы.

Пиротехнические расчеты обследовали дорожное полотно и прилегающую к селу территорию на наличие взрывоопасных предметов. Обнаруженные опасные предметы обезвредили, после чего специалисты проверили территорию.

Село Мила после обстрелов / Фото ГСЧС

Благодаря работе спасателей движение автотранспорта по Житомирской трассе удалось восстановить. В то же время работы на месте чрезвычайного происшествия продолжаются.

Напомним, Зеленский рассказал о последствиях российского удара по селу Мила под Киевом, который произошел 28 августа. По его словам, российский беспилотник попал в складское здание, после чего там началась детонация.

В результате взрыва были повреждены жилые дома, окружающая инфраструктура и пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью. На данный момент известно о 27 погибших и 42 пострадавших. Более 370 человек уже эвакуированы, а спасательная операция продолжается.

На месте работают более 300 сотрудников ГСЧС, а также другие экстренные службы. Зеленский заявил, что следователи Нацполиции и СБУ проводят досудебное расследование, а уголовное производство возбуждено по статье о служебной халатности.

Президент подчеркнул, что боеприпасы не должны храниться рядом с жилой застройкой. По его словам, те, кто допустил эту ситуацию, должны понести ответственность.