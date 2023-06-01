В Шебекино горит завод "Монокристалл" и 5-этажка: россияне жалуются на попадание снаряда
1 июня Российский добровольческий корпус заявил, что их бойцы ведут бой в городе Шебекино Белгородской области. К тому же там горит завод "Монокристалл" и 5-этажка.
Как оказалось, в пятиэтажный дом якобы попал снаряд. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Шебекино горит завод "Монокристалл"
Вражеские военкоры пишут, что загорелся завод "Монокристалл" в Шебекино. Сообщается, что на предприятии находились армейские топливозаправщики.
На заводе производится синтетический сапфир для высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной промышленности.
Горит завод "Монокристалл" / фото росСМИ
Пожар в Шебекино: смотрите видео
Горит 5-этажка
Также российские СМИ публикуют кадры, на которых видно, как в Шебекино вспыхнул пятиэтажный дом. Пропагандисты говорят, что это произошло якобы после попадания снаряда. Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно.
Пожар в жилом доме: смотрите видео
Что происходит в Шебекино: последние новости
- Местные власти объявили план "Крепость". Он предусматривает особое положение для сотрудников правоохранительных органов. Его применяют, чтобы предотвратить захват объектов органов внутренних дел и войск.
- 1 июня Российский добровольческий корпус заявил, что их бойцы ведут бой в городе Шебекино Белгородской области.
- Утром в Шебекино произошел пожар в здании общежития возле местной администрации. Местные власти заявляют об обстрелах, обвиняя Украину.
- В РДК сообщили, что обстреляли из РСЗО "Град" здание министерства внутренних дел в Шебекино.
- Позже минобороны России заявило, что якобы "сорвали попытку Киева устроить теракт" в Шебекино. Они пытаются убедить, что добровольцев отбросили и, мол, "нарушений границы не было".