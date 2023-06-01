В Шебекино горит завод "Монокристалл" и 5-этажка: россияне жалуются на попадание снаряда

1 июня Российский добровольческий корпус заявил, что их бойцы ведут бой в городе Шебекино Белгородской области. К тому же там горит завод "Монокристалл" и 5-этажка.

Как оказалось, в пятиэтажный дом якобы попал снаряд. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Шебекино горит завод "Монокристалл"

Вражеские военкоры пишут, что загорелся завод "Монокристалл" в Шебекино. Сообщается, что на предприятии находились армейские топливозаправщики.

На заводе производится синтетический сапфир для высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной промышленности.



Горит завод "Монокристалл" / фото росСМИ

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Горит 5-этажка

Также российские СМИ публикуют кадры, на которых видно, как в Шебекино вспыхнул пятиэтажный дом. Пропагандисты говорят, что это произошло якобы после попадания снаряда. Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно.

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