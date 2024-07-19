Россияне ударили дроном по карете скорой в Херсоне

Утром в пригороде Херсона бригада скорой помощи попала под вражеский обстрел. Оккупанты ударили по ней дроном.

Как рассказал глава МВА Роман Мрочко, сегодня в одну из херсонских больниц доставили двух раненых – бригаду скорой медицинской помощи.

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Есть раненые

У 32-летней фельдшера диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, а также контузию. У 63-летнего водителя тоже взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Сейчас оба пострадавших в состоянии средней тяжести.

Известно, что их машина подверглась атаке вражеского дрона. Медики попали под обстрел в пригороде Херсона после 10.00.

Напомним, что утром 19 июля оккупанты ударили по Чугуеву, в Харьковской области. Враг попал по жилой застройке центральной части города.

Получили ранения девять человек, среди них 14-летний мальчик.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, магазины, административные здания, офисные помещения.

Предварительно, враг нанес удары по городу двумя ракетами "Искандер-М".