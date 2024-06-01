Оккупанты ударили по окрестностям Славянска: прилетело в промзону

Российские захватчики днем 1 июня нанесли удары по окрестностям Славянска. Снаряды оккупантов попали в промышленную зону.

Что уже известно о последствиях вражеского обстрела, есть ли разрушения и пострадавшие, рассказал начальник городской военной администрации.

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Атака на Славянск 1 июня

Вадим Лях рассказал, что в Славянске снова неспокойные выходные. Около 15 часов произошли три обстрела окраин города.

Попадание в промзону микрорайона Машмет. К счастью, обошлось без жертв и разрушений,

– заявил начальник ГВА.

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Последствия российского обстрела Славянска / Фото из фейсбука Вадима Ляха

Россия ударила ракетами по Славянской ТЭС