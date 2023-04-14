Было несколько ударов, люди под завалами: страшные последствия удара по Славянску
Российские военные 14 апреля нанесли удары по жилым домам в Славянске. В результате вражеских обстрелов есть погибший и пострадавшие.
Враг нанес сразу несколько ударов по жилым кварталам города. Россияне разрушили многоэтажки и повредили школу. О последствиях удара пишет 24 Канал.
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Что известно о жертвах и пострадавших
Сначала глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили ранения.
Кириленко добавил, что под завалами одного из домов находятся люди, в том числе ребенок. В настоящее время идет спасательная операция. Глава ОВА напомнил, что оставаться в Донецкой области опасно.
Уже по состоянию на 18:00 Кириленко сообщил о 5 погибших и 15 ранены х. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.
Ужасные последствия атаки врага по дому в Славянске / Фото Донецкая ОВА
Важно! Одновременно со Славянском россияне ударили по Краматорску и Константиновке. По предварительной информации, там обошлось без жертв.
Враг нанес удар по Славянску / Фото с фейсбука страницы Павла Кириленко
Было не менее 7 взрывов
Глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмм сообщил, что в городе прозвучало не менее 7 взрывов в районе ОШ №8.
Один дом частично разрушен. В двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг,
– сообщил он.
Последствия удара россиян по Славянску: видео
"Один из самых больших ударов"
Городской голова Славянская Вадим Лях сообщил, что "сегодняшний удар по Славянску стал одним из самых массированных с начала текущего года".
Он также заметил, что было сразу несколько прилетов в разные районы города: разрушены многоэтажки, пострадала школа.
Сразу несколько кварталов Славянска оказались под атакой врага / Фото из фейсбука Вадима Ляха
Сегодняшний удар является одним из самых больших с начала года / Фото из фейсбука Вадима Ляха
Враг продолжает террор
- Кроме военного преступления, которое армия России совершила против жителей Славянска, сегодня от обстрелов также пострадал город Орехово Запорожской области. Для бомбардировок враг задействовал самолеты Су-25.
- В сутки российские армейцы обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего повреждены жилой дом и детские сады.