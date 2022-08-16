россияне ночью обстреляли несколько микрорайонов Славянска: горел карьер и пострадало общежитие

русские оккупанты ночью перед16 августа ударили по Славянску. Под вражеский огонь попал микрорайон Лесной.

К счастью, обстрелы обошлись без трагических последствий. Никто из местных жителей не пострадал и не погиб.

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Детали об обстрелах Славянска

К сожалению, ночью город снова обстреляли. Громко было на улице Барвенковской, Батюка. Горел карьер. Держимся мы вместе. Берегите себя,

– подчеркнул мэр города Вадим Лях.

Кроме того, в результате обстрелов пострадало общежитие Донбасского государственного педагогического университета.

россияне могут активизироваться возле Славянска

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские войска уже вскоре могут активизироваться около Славянска. Все для того чтобы отвлечь внимание от ситуации на Херсонщине и переместить фокус боевых действий на Восток Украины.

Предварительные обстрелы города

Утром 7 августа, после нескольких дней затишья, захватчики ударили по частному сектору в центре Славянска. Пострадала инфраструктура. 30 июля из-за обстрелов путинских солдат разрушениям подверглись автовокзал и соседние здания.

Какая ситуация на Донбассе: главное

По данным Генштаба, вражеские подразделения пытаются улучшить свое логистическое обеспечение на Славянском направлении. Кроме того, они обстреляли районы Грушувахи и Вернополья.

На Краматорском направлении враг ведет наступление на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевку.

Украинские защитники отвергли россиян, когда те наступали на Владимировку – Бахмутское и Стряповку – Соледар. Сейчас бои ведутся на направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное.

На Авдеевском направлении оккупанты ведут наступление на Старомихайловку – Невельское, а ВСУ пытаются их отбросить.

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