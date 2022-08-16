На щастя, обстріли минули без трагічних наслідків. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав та не загинув.

До теми Вибухи у 5 районах міста та ліквідовані вороги на Півдні: головне за 174 день війни

Деталі про обстріли Слов'янська

На жаль, вночі місто знову обстріляли. Гучно було на вулиці Барвінківській, Батюка. Горів кар'єр. Тримаємось, ми разом. Бережіть себе,

– наголосив мер міста Вадим Лях.

Крім того, внаслідок обстрілів постраждав гуртожиток Донбаського державного педагогічного університету.

росіяни можуть активізуватися біля Слов'янська

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські війська вже невдовзі можуть активізуватися біля Слов'янська. Все для того, щоб відвернути увагу від ситуації на Херсонщині і перемістити фокус бойових дій на Схід України.

Попередні обстріли міста

Зранку 7 серпня, після кількох днів затишшя, загарбники вгатили по приватному сектору в центрі Слов'янська. Унаслідок обстрілів постраждала інфраструктура. 30 липня через обстріли путінських солдатів руйнувань зазнали автовокзал та сусідні будівлі.

Яка ситуація на Донбасі: головне

За даними Генштабу, ворожі підрозділи намагаються покращити своє логістичне забезпечення на Слов'янському напрямку. Крім того, вони обстріляли райони Грушувахи та Вірнопілля.

На Краматорському напрямку ворог веде наступ на Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дар'ївку.

Українські захисники відкинули росіян, коли ті наступали на Володимирівку – Бахмутське та Стряпівку – Соледар. Зараз бої точаться на напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне.

На Авдіївському напрямку окупанти ведуть наступ на Старомихайлівку – Невельське, а ЗСУ намагаються їх відкинути.

Це може вас зацікавити – у Криму прогриміли вибухи біля Джанкоя: відео