Российская авиабомба разрушила в Степногорске часть девятиэтажки: есть пострадавшие

Россия днем 27 января в очередной раз осуществила массированный обстрел управляемыми авиационными бомбами по Степногорску в Запорожской области. В результате атаки по поселку разрушена часть многоэтажки.

К сожалению, известно о раненых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Запорожья.

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В результате атаки на Степногорск травмированы 4 человека

Одна из российских авиабомб попала в девятиэтажный дом. Там произошло разрушение квартир с 5 по 9 этаж.

Спасатели ликвидировали возгорание на месте обстрела. Пожар охватил две квартиры общей площадью 100 квадратных метров.

Последствия атаки на Степногорск / Фото ГСЧС и Запорожской ОГА

Как сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, в результате атаки на Степногорск травмировались 4 человека – две женщины и два мужчины. Им оказали необходимую помощь, от госпитализации они отказались.

Напомним, что ночью 23 января Россия ударила по Запорожью. Число пострадавших достигло 52 человек среди которых двухмесячный младенец. Также известно о 1 погибшем.