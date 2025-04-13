Враг нанес ракетный удар по центру Сум, целенаправленно атаковав гражданские объекты, рядом с которыми находилось много людей. Десятки человек погибли, также известно о более 30 пострадавших.

Кроме того, сообщают о повреждении помещений высшего учебного заведения в результате атаки в воскресенье, 13 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Правительства.

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Что известно о разрушениях университета

Там констатировали, что в результате удара в городе разрушены здания Сумского государственного университета, а также дома.

Российские террористы будут нести ответственность за свои преступления. Мир должен действовать. Больше, ПВО, больше оружия, больше санкций против России – это сохраненные жизни тысяч мирных людей,

– говорится в сообщении.

Корреспонденты Общественного показали кадры изнутри конгресс-центра учебного заведения. Ранее там проводили культурные и художественные мероприятия.

Последствия разрушения университета: смотрите видео

К слову, в результате атаки погиб 21 человек. Также в результате ракетных обстрелов пострадали 83 человека, среди которых – 7 детей. Количество жертв и раненых может расти, на месте удара сейчас работают экстренные службы.