После трагедии в Сумах Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию

Российские оккупанты нанесли жестокий авиаудар по жилой застройке в центре Сум, что привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и призвал мировых лидеров к немедленным решительным действиям против агрессора.

Как сообщил Зеленский в своих соцсетях, в Сумах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. 24 Канал информирует, что заявил глава государства.

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Россия совершила атаку на Сумы КАБами: как отреагировал президент Зеленский?

Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар россиян управляемыми авиационными бомбами по Сумам, который произошел вечером 3 июля. Атака была направлена против обычных людей в центре города.

Президент Украины подчеркнул, что необходимо, чтобы партнеры оказывали давление на Россию, чтобы этот террор прекратился.

Нужно помнить, что у Европы есть инструменты давления на этого агрессора. И это прежде всего давление на его энергоресурсы, нефтяной флот, финансовую систему. Нужно это использовать,

– подчеркнул Зеленский.

В Сумах тем временем спасатели работают на пределе возможностей – под завалами разрушенного многоэтажного дома все еще могут находиться люди. К сожалению, уже известно о гибели 4 человек, среди которых есть ребенок. Еще 27 жителей получили ранения, в том числе 6 детей.



Атака на Сумы унесла жизни нескольких человек / Фото ГСЧС

Президент также отметил, что в течение дня российские удары наносились и по Запорожью. Там враг с помощью дрона убил 2 человека и еще 6 ранил, в том числе ребенка. Также Харьков подвергся атаке FPV-дрона, и в городе есть раненые. Под обстрелами оказались и другие населенные пункты, в частности в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.



Удар по Запорожью также имел трагические последствия / Фото ГСЧС

Что известно о последней массированной атаке на украинские города?

Особенно жестокого и массированного удара подвергся Киев во время комбинированного налета в ночь на 2 июля. Наибольшие повреждения получили обычные жилые дома. Спасательные и поисковые работы на местах разрушений были сложными и длительными, поскольку под завалами оставались люди.

Президент Зеленский, посетив место трагедии в одном из спальных районов столицы, резко обратился к агрессору и пообещал справедливое возмездие. Также он отметил, что только в одном из мест удара российская ракета полностью разрушила 64 квартиры.