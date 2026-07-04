Як повідомив Зеленський у своїх соцмережах, у Сумах триває ліквідація наслідків ворожої атаки. 24 Канал інформує, про що заявив глава держави.

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Росія атакувала Суми КАБами: як відреагував президент Зеленський?

Володимир Зеленський відреагував на жахливий удар росіян керованими авіаційними бомбами по Сумах, що стався ввечері 3 липня. Атака була спрямована проти звичайних людей у центрі міста.

Президент України наголосив, що потрібно, щоб партнери тиснули на Росію, щоб цей терор припинився.

Треба пам’ятати, що у Європи є інструменти тиску на цього агресора. І це передусім тиск на його енергоресурси, нафтовий флот, фінансову систему. Треба це використовувати,

– наголосив Зеленський.

У Сумах тим часом рятувальники працюють на межі можливостей – під завалами зруйнованої багатоповерхівки все ще можуть перебувати люди. На жаль, вже відомо про загибель 4 людей, серед яких є дитина. Ще 27 мешканців зазнали поранень, зокрема 6 дітей.



Атака на Суми забрала життя кількох людей / Фото ДСНС

Президент також зауважив, що впродовж дня були російські удари й по Запоріжжю. Там ворог дроном убив 2 людей та ще 6 травмував, зокрема й дитину. Також Харків атакував FPV-дрон, і є травмовані в місті. Під обстрілами були й інші громади, зокрема Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей.



Удар по Запоріжжю також мав трагічні наслідки / Фото ДСНС

Що відомо про останню масовану атаку на українські міста?

Особливо жорстокого та масованого удару зазнав Київ під час комбінованого нальоту у ніч на 2 липня. Найбільших пошкоджень зазнали звичайні житлові будинки. Рятувальні та пошукові роботи на місцях руйнувань були складними та тривалими, оскільки під завалами залишалися люди.

Президент Зеленський, відвідавши місце трагедії в одному зі спальних районів столиці, жорстко звернувся до агресора та пообіцяв справедливу відплату. Також він зауважив, що лише за одним із місць удару російська ракета повністю зруйнувала 64 квартири.