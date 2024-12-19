Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области: повреждены 9 домов

Вечером в среду, 18 декабря, российская оккупационная армия атаковала Сумскую область. Под вражеским ракетным ударом оказались Ромны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА. Отмечается, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

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Россияне обстреляли Ромны в Сумской области

В Сумской ОГА сообщили, что город Ромны подвергся ракетному удару со стороны врага. В результате атаки были повреждены 9 жилых домов.

К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет.

На территории Роменской общины оперативно развернули штаб по ликвидации последствий вражеской атаки. Жителям поврежденных домов предложили временное проживание в местных общежитиях,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, вечером 18 декабря российские войска также обстреляли Кривой Рог. Вследствие вражеской атаки в городе есть отключение электроэнергии, однако дальнейшие детали местные власти пообещали предоставить позже.