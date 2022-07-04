Оккупанты ударили по Атинскому психоневрологическому интернату: возник пожар, есть пострадавшие

4 июля 2022 , 00:36
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Дмитрий Живицкий

Российские оккупанты атаковали Атинский психоневрологический интернат на Сумщине. В результате атаки врага пострадали люди.

Атаковали диспансер оккупанты вечером 3 июля. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Россияне обстреляли диспансер в Сумской области

В 20 часов (говорится о 3 июля – 24 канал) россияне начали стрелять из минометов по территории и помещениям Атинского психоневрологического интерната.
Через пол часа – накрыли из артиллерии,
– сообщил Живицкий.

Также глава областной военной администрации объяснил, что:

  • впоследствии на территории диспансера вспыхнул пожар в столовой заведения;
  • враги разрушили админкорпус и общежитие.

Оккупанты на Сумщине ударили по диспансеру / Фото Дмитрия Живицкого

"Как минимум три человека пострадали – это пациенты учреждения, которые сейчас находятся в больнице", – сообщил Живицкий.

В результате атаки врага пострадали люди / Фото Дмитрия Живицкого

Оккупанты использовали в Сумской области запрещенное оружие

Сегодня (говорится о 3 июля – 24 канал) Россия снова использовала запрещенное оружие на Сумщине,
– сообщил Живицкий.

Добавил, что в течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра. В общей сложности пострадали пять общин:

  • Зноб-Новгородская: массовый обстрел, вероятно из САУ, с использованием фосфорных и флешетных снарядов. Было 120 приходов. Впоследствии – минометный обстрел, 20 приходов;
  • Новослободская: минометный обстрел повредил два частных дома, остановку общественного транспорта и линию электропередач;
  • Великописаревская: после минометного прилета загорелся жилой дом;
  • Белопольская: 10 приходов из САУ, после этого – еще огонь из миномета;
  • Хотинская: минометный обстрел – 30 "прилетов", потом еще 20 мин.

Кратко об атаках на Сумщине

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Автор: Діана Квасневська