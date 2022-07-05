Россия нанесла массированный удар по Сумщине
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за ночь россияне обстреляли территории Белопольской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской общин.
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По словам Живицкого, после 21 часа продолжался артобстрел Белопольской общины: зафиксировано 5 минометных "прилетов" и 5 выстрелов из САУ. Также около 22:30 из стрелкового оружия велась стрельба в окрестностях Могрицы.
Руководитель Сумской ОВА сообщил, что около 4 утра по одному из предприятий Шостки был ракетный удар, в результате чего один человек ранен. Городской глава Шостки Николай Нога информировал, что по территории общины российские оккупанты выпустили две ракеты.
Живицкий сообщил, что после 4 утра по окраине Середина-Буды было 8 минометных "прилетов" и 12 из САУ. Из-за обстрела врага повреждены два частных дома и линия электропередач.
Последствия ракетного удара по Шостке и частному сектору Середина-Буды / Фото из телеграма Живицкого
Под огнем врага около 5 утра оказалась Шалыгинская община, где зафиксировано 8 минометных "прилетов". В то же время из ствольной артиллерии оккупанты 5 раз обстреляли Середино-Будскую общину. Почти в 7 утра зафиксировано 4 минометных выстрела по Шалыгинской общине.
Россия беспощадно бьет по Сумской области
- Российские военные систематически обстреливают территорию Сумской области. Чаще всего под огнем врага оказываются приграничные районы Сумщины.
- Так, 26 июня вооруженные силы России выпустили по Сумской области более 150 мин и снарядов. Тогда больше всего пострадала Краснопольская община, где было около сотни прилетов.
- Неспокойно в Сумской области было и в течение следующих дней. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий вечером 28 июня сообщил о двух погибших и троих раненых.
- 29 июня оккупанты для обстрелов Сумщины использовали вертолет и беспилотники. Также на границе произошла перестрелка с россиянами, из-за чего ранения получил один человек.
- В течение 2 июля и утром 3 июля в Сумской области было зафиксировано 50 "прилетов".
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