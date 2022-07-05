Росія завдала масованого удару по Сумщині

Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що за ніч росіяни обстріляли території Білопільської, Юнаківської, Шалигінської та Середино-Будьської громад.

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За словами Живицького, після 21 години тривав артобстріл Білопільської громади: зафіксовано 5 мінометних "прильотів" та 5 пострілів із САУ. Також близько 22:30 зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці.

Керівник Сумської ОВА повідомив, що близько 4 ранку по одному з підприємств Шостки був ракетний удар, внаслідок чого одна людина поранена. Міський голова Шостки Микола Нога інформував, що по території громади російські окупанти випустили дві ракети.

Живицький повідомив, що після 4 ранку по околиці Середина-Буди було 8 мінометних "прильотів" та 12 із САУ. Через обстріл ворога пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.

Наслідки ракетного удару по Шостці та приватний сектор Середина-Буди / Фото з телеграму Живицького

Під вогнем ворога близько 5 ранку опинилася Шалигінська громада, де зафіксовано 8 мінометних "прильотів". Водночас зі ствольної артилерії окупанти 5 разів обстріляли Середино-Будську громаду. Майже о 7 ранку зафіксовано 4 мінометні постріли по Шалигінській громаді.

Росія нещадно б'є по Сумській області

Російські військові систематично обстрілюють території Сумської області. Найчастіше під вогнем ворога опиняються прикордонні райони Сумщини.

Так, 26 червня збройні сили Росії випустили по Сумській області понад 150 мін і снарядів. Тоді найбільше постраждала Краснопільська громада, де було близько сотні "прильотів".

Неспокійно на Сумщині було й протягом наступних днів. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький увечері 28 червня повідомив про двох загиблих та трьох поранених.

29 червня окупанти для обстрілів Сумщини використовували гелікоптер та безпілотники. Також на кордоні відбулася перестрілка з росіянами, через що поранень зазнала одна людина.

Протягом 2 липня та зранку 3 липня у Сумській області було зафіксовано 50 "прильотів".

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