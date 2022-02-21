Аналитики InformNapalm провели расследование обстрелов России в которых обвинили Украину. Расследователи установили, что на самом деле огонь вели из оккупированного Донбасса.

Оккупанты опубликовали видео, которое, по их мнению, должно было бы подтвердить обстрелы Ростовской области происходили из Украины. Однако волонтеры заметили неточность.

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Что заявляли в России

19 февраля российские СМИ писали, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело, так как "неустановленные лица на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области".

На следующий день оккупанты опубликовали видео обстрелов с камеры наблюдения. Они заявили, что огонь открывали с северной стороны реки Северский Донец, вблизи населенного пункта Болотенное.

Волонтеры заметили координаты видео

Внизу видео были координаты расположения камеры, в системе СК-42 (так называемые "прямоугольные координаты"). Их используют только для военных целей.

Для людей, которые не разбираются в военном деле, а занимаются исключительно пропагандой, эти цифры могли показаться не существенными. Но для военных специалистов эти координаты легко перевести в привычную для гражданских людей систему WGS-84,

– рассказали волонтеры.

В этой системе указанные координаты будут выглядеть – 48°34'32.5"N 39°35'03.1"E. На карте по ним расположен населенный пункт Суходол. Село с 2014 года находится под российской оккупацией.

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Обстрел вели с оккупированной территории

Камера установлена на холме, на высоте 76 метров над уровнем моря, что указано на скриншоте с экрана. На 11-й секунде записи камера фиксирует место второго пуска. При чем заметно не только дымовой след от ускорителя ракеты, но и отраженную облако пыли и продуктов сгорания позади установки.

С этой точки физически невозможно так близко наблюдать за населенными пунктами на подконтрольной украинским войскам территории, которая расположены по другую сторону реки Северский Донец,

– отметили расследователи.

Смотрите видео о расследовании обстрелов России 19 февраля:

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