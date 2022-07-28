В результате российского обстрела ТЭЦ в Харьковской области погиб полицейский, 2 гражданских ранены

В Харьковской области россияне обстреляли ТЭЦ. В результате погиб полицейский, а двое гражданских ранены.

Кроме ТЭЦ, россияне обстреляли жилой массив. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов 28 июля.

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Один погибший и двое раненых

Утренний обстрел в Харьковской области. Под огонь попали ТЭЦ и жилмассив. ГСЧС ведут борьбу с пожаром. Пока, к сожалению, есть точная информация об одном погибшем полицейском, который осуществлял охрану ТЭЦ. Двое гражданских ранены,

– написал Болвинов.



россияне угостили по Харьковщине / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

Оккупанты обстреляли ТЭЦ из реактивных систем залпового огня. Они били по Харьковщине запрещенными кассетными снарядами. Сейчас следователи осматривают место происшествия.



Вражеский кассетный боеприпас / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

Обстрел Харькова 28 июля

россияне обстреляли мирный город во время воздушной тревоги ночью. Взрывы раздались почти одновременно с сиреной. Их было около 4.

Немного погодя стало известно, что оккупанты атаковали два района, которые расположены недалеко от центра Харькова.

После попадания сразу произошли пожары. Возгорания, к счастью, были незначительны, и спасатели их потушили. Жертв и пострадавших нет.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне попали, в частности, в парк Горького . В результате авиаобстрела на территории образовались огромные воронки, повреждена кровля и фасад хозяйственного сооружения. Он опубликовал видео из парка.

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