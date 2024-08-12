Россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: есть погибшие
Источник:Донецкая ОВА
Россияне постоянно наносят удары по населенным пунктам Донецкой области. Сегодняшний обстрел Украинска унес жизни двух человек.
О трагедии сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин. Чиновник призвал местных жителей эвакуироваться.
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Украинск под обстрелом артиллерии
По словам главы ОВА, около полудня оккупанты открыли по городу артиллерийский огонь. Вражеские снаряды повредили 2 пятиэтажки. 2 человека погибли и 1 ранен.
Филашкин напомнил, что от Украинска до фронта – менее 10 километров.
Город в зоне поражения различного оружия. Оставаться там – опасно! Эвакуируйтесь своевременно!,
– обратился чиновник к тамошним жителям.
Всего за последние сутки полиция Донетчины зафиксировала 2820 российских ударов.
Враг атаковал девять населенных пунктов области, используя ЗРК С-300, РСЗО "Смерч", артиллерию, дроны.
Под ударами оказались города Константиновка, Краматорск, Курахово, Новогродовка, Покровск, поселок Нью-Йорк, села Гришино, Константиновка, Ровно.
Разрушениям подверглись 52 гражданских объекта – 36 жилых домов, предприятия, объекты инфраструктуры, магазины, АЗС, автомобили.