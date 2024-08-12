Россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: есть погибшие

Россияне постоянно наносят удары по населенным пунктам Донецкой области. Сегодняшний обстрел Украинска унес жизни двух человек.

О трагедии сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин. Чиновник призвал местных жителей эвакуироваться.

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Украинск под обстрелом артиллерии

По словам главы ОВА, около полудня оккупанты открыли по городу артиллерийский огонь. Вражеские снаряды повредили 2 пятиэтажки. 2 человека погибли и 1 ранен.

Филашкин напомнил, что от Украинска до фронта – менее 10 километров.

Город в зоне поражения различного оружия. Оставаться там – опасно! Эвакуируйтесь своевременно!,

– обратился чиновник к тамошним жителям.

: С 12 августа в Донецкой области изменили правила комендантского часа. Теперь в населенных пунктах, которые расположены в пределах 10 километров от линии фронта, он будет действовать с 17:00 до 09:00, а в поселках и городах, которые расположены на расстоянии более 10 километров – от 21:00 до 05:00.

Всего за последние сутки полиция Донетчины зафиксировала 2820 российских ударов.

Враг атаковал девять населенных пунктов области, используя ЗРК С-300, РСЗО "Смерч", артиллерию, дроны.

Под ударами оказались города Константиновка, Краматорск, Курахово, Новогродовка, Покровск, поселок Нью-Йорк, села Гришино, Константиновка, Ровно.

Разрушениям подверглись 52 гражданских объекта – 36 жилых домов, предприятия, объекты инфраструктуры, магазины, АЗС, автомобили.