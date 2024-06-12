В Киевской области до сих пор ликвидируют пожар, вспыхнувший на промышленном объекте после атаки России

Россия в ночь на 12 июня обстреляла Киевскую область. Спасатели до сих пор ликвидируют пожар, который вспыхнул на промышленном объекте после ночной атаки.

Всего в регионе в результате падения обломков зафиксированы повреждения на ряде объектов. Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко предоставил обновленные данные по ликвидации последствий российского террора.

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Более двух сотен пожарных работают на месте пожара

В 15:30 сообщалось, что на одном из поврежденных от атаки промышленных объектов над тушением пожара работают спасатели Киевской области, Киева, Укрзализныци и госпредприятия "Борисполь".

Также Руслан Кравченко добавил, что возросло количество поврежденных обломками частных домов. Сейчас известно о 3 таких домах. К сожалению, один из них сгорел дотла. Кроме домов жителей Киевщины, повреждены также хозяйственные помещения, гаражи, склады и АЗС.

В 18:36 в ГСЧС сообщили, что пожар до сих пор не потушили. На месте работают 226 человек личного состава, 91 единица техники и четыре пожарных поезда. Ликвидация возгорания продолжается уже почти целый день.

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