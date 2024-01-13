Ракеты морского базирования "за бортом", – Гуменюк прокомментировала последнюю атаку россиян

Утром 13 января россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Враг применил немало разнообразных ракет, однако среди них не было "Калибров".

Впервые за долгое время "Калибры" использовали в атаке 2 января. Однако в большинстве своем оккупанты стараются не применять именно эти ракеты. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, объяснив также, есть ли угроза запусков ракет с Черного моря.

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"Враг пытается испытывать нашу систему противовоздушной обороны на прочность. Они пытаются измерить нашу готовность к массированным ракетным атакам", – отметила Наталья Гуменюк.

Почему россияне не используют "Калибры"

Утром 13 января россияне выпустили по Украине 40 воздушных целей. В ходе атаки использовали немало видов ракет.

Враг применяет максимальное количество разнообразия своего ракетного вооружения. Впрочем, остаются "за бортом" ракеты морского базирования. Это очевидно, потому что есть сложности с логистикой,

– подчеркнула Гуменюк.

Российским оккупантам очень неспокойно в Севастополе, а именно там происходит загрузка "Калибров". Возобновление запасов, вероятно, будет уже в критической ситуации.

"В этих массированных атаках враг в большинстве своем использует ракеты воздушного базирования. В нашей зоне ответственности было отработано по четырем ракетам. Это ракеты Х-101, но были также и ракеты Х-31П – радиолокационные ракеты, с помощью которых враг хочет противодействовать средствам ПВО", – рассказала Гуменюк.

Радиолокационные ракеты оккупантов не выполнили своей задачи и разорвались в воздухе. Очевидно желание россиян проверить готовность противодействия украинской системы противовоздушной обороны.

Есть ли опасность пусков ракет с моря

В Черном море, несмотря на штормовое предупреждение, сохраняется ракетная угроза.

До тех пор, пока там расположены ракетоносители, снаряженные "Калибрами" – высокоточным оружием, которое может преодолевать расстояние в 2500 тысяч километров, ракетная угроза будет сохраняться. Генштаб оценивает уровень ракетной опасности и оценивает как стабильно высокий,

– отметила спикер ОК "Юг".

Опасность сохраняется даже тогда, когда ракетоносители введены в пункты базирования. Россияне абсолютно не принимают во внимание меры безопасности и могут выпустить ракеты даже из пунктов базирования. Собственно, подобные случаи уже фиксировались.

На сегодня в Черном море находится два ракетоносителя, в Азовском – один, который осуществляет общее патрулирование.

Ракетная атака на Украину 13 января: коротко