Ракеты морского базирования "за бортом", – Гуменюк прокомментировала последнюю атаку россиян
Утром 13 января россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Враг применил немало разнообразных ракет, однако среди них не было "Калибров".
Впервые за долгое время "Калибры" использовали в атаке 2 января. Однако в большинстве своем оккупанты стараются не применять именно эти ракеты. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, объяснив также, есть ли угроза запусков ракет с Черного моря.
Советуем посмотреть Атака 13 января: что известно о ракетах "Кинжал", которые Россия выпустила по Украине
"Враг пытается испытывать нашу систему противовоздушной обороны на прочность. Они пытаются измерить нашу готовность к массированным ракетным атакам", – отметила Наталья Гуменюк.
Почему россияне не используют "Калибры"
Утром 13 января россияне выпустили по Украине 40 воздушных целей. В ходе атаки использовали немало видов ракет.
Враг применяет максимальное количество разнообразия своего ракетного вооружения. Впрочем, остаются "за бортом" ракеты морского базирования. Это очевидно, потому что есть сложности с логистикой,
– подчеркнула Гуменюк.
Российским оккупантам очень неспокойно в Севастополе, а именно там происходит загрузка "Калибров". Возобновление запасов, вероятно, будет уже в критической ситуации.
"В этих массированных атаках враг в большинстве своем использует ракеты воздушного базирования. В нашей зоне ответственности было отработано по четырем ракетам. Это ракеты Х-101, но были также и ракеты Х-31П – радиолокационные ракеты, с помощью которых враг хочет противодействовать средствам ПВО", – рассказала Гуменюк.
Радиолокационные ракеты оккупантов не выполнили своей задачи и разорвались в воздухе. Очевидно желание россиян проверить готовность противодействия украинской системы противовоздушной обороны.
Есть ли опасность пусков ракет с моря
В Черном море, несмотря на штормовое предупреждение, сохраняется ракетная угроза.
До тех пор, пока там расположены ракетоносители, снаряженные "Калибрами" – высокоточным оружием, которое может преодолевать расстояние в 2500 тысяч километров, ракетная угроза будет сохраняться. Генштаб оценивает уровень ракетной опасности и оценивает как стабильно высокий,
– отметила спикер ОК "Юг".
Опасность сохраняется даже тогда, когда ракетоносители введены в пункты базирования. Россияне абсолютно не принимают во внимание меры безопасности и могут выпустить ракеты даже из пунктов базирования. Собственно, подобные случаи уже фиксировались.
На сегодня в Черном море находится два ракетоносителя, в Азовском – один, который осуществляет общее патрулирование.
Ракетная атака на Украину 13 января: коротко
- Во время атаки на Украину утром 13 января россияне выпустили 40 средств воздушного нападения. Среди них аэробаллистические, крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Также оккупанты выпускали дроны-камикадзе "Шахед".
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что у россиян достаточно серьезные проблемы с "Кинжалами". Ведь они летят "куда-попало". Силы ПВО сбили 7 крылатых ракет и 1 управляемую авиационную ракету. Добавим, что более 20 воздушных целей не достигли своих целей вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы!
- Заметим, что, по подсчетам журналистов, ориентировочная общая сумма выпущенных ракет 13 января – 239,6 миллиона долларов. Самая дорогая из выпущенных ракет была Х-101 – ее цена 13 миллионов долларов. За сегодня оккупанты потратили 12 таких ракет, поэтому сумма, которую они потратили – 156 миллионов долларов.